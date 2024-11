Conte: «L’Inter è la squadra più forte, ma noi vogliamo restare primi»

In conferenza: «Ci misuriamo con la migliore del campionato, importante per capire i progressi che stiamo facendo. Non dimenticate che ci arriviamo da primi in classifica»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza prima della partita di campionato contro l’Inter ha parlato proprio della forza dell’avversaria. Conte ha però anche fatto notare che il Napoli arriva a San Siro da prima in classifica e l’obiettivo è rimanere in testa.

Conte: «Non dimenticate che ci arriviamo da primi in classifica»

Sulla sfida contro l’Inter:

«Affrontiamo una squadra che oggi è per tutto quello che ha dimostrato, è la squadra più forte. Hanno lavorato benissimo. Oggi si mettono in una posizione un po’ più alta rispetto alle altre antagoniste. Non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca. Vedremo cosa accadrà, stiamo preparando la partita con l’ambizione di giocarci la partita. Ci misuriamo con la migliore del campionato, importante per noi per capire i progressi che stiamo facendo. Non dimenticate che ci arriviamo da primi in classifica. L’obiettivo è di rimanere in testa alla classifica».

Per l’Inter si studia il ritorno al 5-3-2. Ma Politano?

A scriverlo sono sia la Repubblica con Marco Azzi sia il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Non è chiaro se questo comporti il sacrificio di Politano. Scrive Repubblica:

Per fare un risultato positivo contro l’Inter potrebbe servire però pure qualche accorgimento di natura tattica, visto che nonostante il primato solitario in classifica la capolista è ancora alla ricerca sul campo degli equilibri, con il fondato timore di dover fare i conti con la classica coperta troppo corta.

Il Corriere del Mezzogiorno sull’eventuale svolta del Napoli:

La sconfitta contro l’Atalanta ha stimolato delle riflessioni in vista del big-match di San Siro, Conte pensa anche a qualche variazione tattica. Vuole impensierire l’Inter, creare alla squadra di Inzaghi, che dalla vittoria in Champions League contro l’Arsenal ha portato a casa ulteriore entusiasmo, delle preoccupazioni per far correre i nerazzurri ogni tanto all’indietro e allontanare così la potenza offensiva del secondo attacco della serie A. Conte potrebbe pensare di togliere un po’ di lavoro difensivo a Kvaratskhelia magari mettendosi a specchio con il 5-3-2 nella fase di non possesso invece del consueto 5-4-1. Kvara si spingerebbe più dentro al campo cercando la connessione con Lukaku e McTominay avrebbe degli spazi più ampi da attaccare. Questo pensiero potrebbe favorire il Napoli nelle transizioni positive, cercando di far male in quella terra di mezzo tra la difesa e il centrocampo nerazzurro.

