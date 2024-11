Binaghi: «Sinner, ho paura della sentenza doping. Fa troppe pubblicità? Gliel’ho detto anch’io»

Al Corsera il presidente della federtennis: «conti alla mano mi hanno dimostrato che da n. 1, quanto a sponsor e pubblicità, rientra nella media di Federer e Nadal».

Il Corriere della Sera intervista Angelo Binaghi presidente della federtennis e avversario politico di Malagò presidente del Coni.

Poche ore e annuncerà che le Atp Finals resteranno in Italia per altri 5 anni.

«Non c’è solo la concorrenza degli Emirati arabi, ma tutto il mondo, grandi capitali, Singapore, Tokyo, che vorrebbero organizzarle: è comprensibile, questo evento ha un rapporto investimento e ritorno fantastico».

Le Atp Finals dovrebbero essere assegnate a Milano (ndr)

Lei ce l’ha col Coni, è nota la sua avversione a Malagò.

«È questo Coni che ha criminalizzato chi come me la pensava in modo diverso. Un sistema assistenzialistico che ho sempre combattuto. Da quando mi disinteresso del Coni, lo salto proprio, non passo più da loro e faccio il contrario di quello che fa il Coni, perché non posso far parte di quel sistema autoreferenziale, la Federtennis & Padel è cresciuta in tutto».

E si torna alla fortuna di avere Sinner. Che campione è?

«Il campione che non abbiamo mai avuto. Poi un ragazzo che piace a tutti. È un Gianni Morandi giovane».

Che consigli gli dà?

«Ha una grande famiglia e uno staff di prim’ordine al suo fianco».

D’accordo, ma per esempio non esagera con la pubblicità?

«Gliel’ho detto. Ma conti alla mano mi hanno dimostrato che da n. 1, quanto a sponsor e pubblicità, rientra nella media di Federer e Nadal».

Teme la sentenza sul doping?

«Tutto il mondo è convinto che si sia trattato di un incidente e che non bisogna con Sinner, giovane di grande correttezza, di raffinata intelligenza, parlare di doping. Ma non le nascondo che, trattandosi di un giudizio di terzi, un po’ di paura ce l’ho».

Binaghi si riferisce a Kyrgios quando parla di imbecilli?

