Zoff su Caprile: «Per sostituire Meret al Napoli vuol dire che la personalità ce l’ha»

L’ex portiere Dino Zoff poche settimane fa a 1 Football Club aveva elogiato il portiere del Napoli Alex Meret: «Nessun difensore dà sicurezza a un portiere, semmai è il contrario; Napoli salvo grazie a Meret»

Dopo l’infortunio del portiere friulano e l’avvento di Caprile nella porta azzurra, una intervista rilasciata a ‘Radio Rai’ ha detto: «È ancora troppo presto per dire chi è il padrone del campionato. Il Napoli deve scrollarsi di dosso qualche ruggine dell’anno passato, ma si presenta con le big. L’Inter gode dei favori del pronostico, perché ha vinto e ha un grande rosa. Poi ci sono Milan e Juventus, che mi sembra molto prudente, ma efficace. La prudenza porta vantaggi sempre, in ogni ambito della vita»

Poi in un altro passaggio sui partenopei allenati da Conte che quest’anno non giocheranno le coppe europee ha aggiunto:

«Le grandi squadre arrivano in fondo in coppa e in campionato. Le partite sono tante, ma con le rose odierne si possono fare. È brutto pensare che si possa scegliere tra campionato e coppe: poi non vinci né l’uno né l’altro. Bisogna sempre cercare di giocare al massimo”.

Infine una battuta di Zoff su Caprile, portiere che sta sostituendo egregiamente l’infortunato Meret:

«Si è presentato bene, per il poco che si è visto mi sembra che sia un ragazzo che può far bene. Arrivare lì, sostituire Meret in squadra di vertice come il Napoli, vuol dire che la personalità ce l’ha. L’inizio è promettente».

