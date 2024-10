Tuchel è in pole per diventare il nuovo ct dell’Inghilterra (Sky Sports)

La federcalcio inglese è in trattative con l’entourage di Tuchel. L’allenatore tedesco è il favorito per la panchina dell’Inghilterra

Tuchel è in pole position per diventare il nuovo ct dell’Inghilterra. La Football Association (la fedecalcio inglese) è in trattative con l’entourage dell’allenatore tedesco.

Tuchel favorito per la panchina dell’Inghilterra

Sky Sports riporta che:

“La Football Association è in trattative con l’entourage di Thomas Tuchel, con l’allenatore tedesco in pole position per diventare il nuovo allenatore dell’Inghilterra“.

BREAKING: The FA is in talks with representatives of Thomas Tuchel, with the German coach in pole position to become the new England manager 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/j7lWpzWVKg

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 15, 2024

Il Times sognava Guardiola

“Pep Guardiola ha lasciato la porta aperta alla possibilità di diventare il prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra. Guardiola non ha escluso l’idea di prendere in carico l’Inghilterra la prossima estate, quando scadrà il suo contratto con il Manchester City“. Lo scrive il Times.

Evidentemente il quotidiano inglese ha visto la puntata di Che Tempo Che Fa di ieri, quando Fabio Fazio ha chiesto a Guardiola notizie sul suo futuro.

«Lasciare il City? Non è vero, non ho ancora deciso», ha detto Pep. «E non è nemmeno vero che sarò il prossimo allenatore dell’Inghilterra. Se l’avessi deciso lo direi… Non lo so neanche io, può succedere di tutto».

ilnapolista © riproduzione riservata