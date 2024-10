Napoli-Lecce, rigore non dato su Politano, per Marelli il contatto di Banda è negligente

A Dazn: «Effettivamente Politano colpisce il pallone nettamente prima di Banda e ci sono gli estremi per il rigore»

Il Napoli batte il Lecce con un rete del capitano Di Lorenzo, ma nel corso della gara ci sono state grandi proteste del Napoli per un mancato rigore concesso dall’arbitro Tremolada per un netto fallo di Banda che interviene in ritardo su Politano. Il direttore di gara lascia correre ed il Var non interviene.

Se il Var non interviene in casi come questo, mi spiegate a cosa serve? Partita totalmente falsata.#NapoliLecce pic.twitter.com/wAUVGnNEy8 — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) October 26, 2024

Nella diretta di Dazn interviene l’ex arbitro Luca Marelli:

Azione da vedere tutta, il contatto di Banda è negligente. Effettivamente Politano colpisce il pallone nettamente prima di Banda e ci sono gli estremi per il rigore. Questi però sono contatti che vengono lasciati all’arbitro in campo e sui quali il VAR non interviene»

