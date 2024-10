Mourinho: «Se sanzionano il City, lo United può vincere la Premier del 2018: così meriterei una medaglia»

In conferenza: «Non sono contento quando il Manchester va male, ma non ho tempo di pensarci e ora c’è Ten Hag»

José Mourinho, tecnico del Fenerbahce, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il “suo” United che si disputerà domani sera. Tanti i temi trattati, dall’emozione di ritrovare il suo vecchio club passando per le ambizioni del club turco in Europa e per arrivare al suo rapporto con Ferguson, che è stato mandato via dai Red Devils in una stramba politica di riduzione dei costi, come avevamo scritto qui.

Mourinho in conferenza

Jose Mourinho ha scherzato sul fatto che potrebbe ancora vincere un titolo di Premier League con il Manchester United – se i rivali del Manchester City dovessero affrontare una punizione retrospettiva per presunte violazioni finanziarie.

«Non sono felice se le cose allo United non vanno bene. Sono stato felice lì, abbiamo vinto un Europa League e guadagnato un secondo posto in Premier. Gli auguro sempre il meglio possibile. Devo dire che però non ho pensato a loro neanche un minuto perché non ne ho il tempo, poi ora c’è Ten Hag. In realtà, se dovessero sanzionare il City avremmo ancora una possibilità di vincerlo quel campionato (si riferisce al 2018 ndr). In quel caso, spero possano pagarmi un bonus e darmi una medaglia!»

Mourinho ha affermato che guidare lo United al secondo posto nel 2017-18 è stato “uno dei migliori lavori della mia carriera” a causa di “ciò che stava accadendo dietro le quinte”, ed è stato licenziato a metà della stagione successiva.

ilnapolista © riproduzione riservata