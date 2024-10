McTominay: «Importanza della vittoria? Non ci pensiamo. C’è tanto lavoro da fare»

A Dazn: «Per noi l’importante è vincere. Non riesco a immaginare come poter ringraziare i napoletani che mi hanno accolto in questa maniera»

McTominay e Lukaku hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria del Napoli sul Como per 3-1.

McTominay, quanto è importante questa vittoria?

«Non ci stiamo pensando in questo momento, per noi l’importante è vincere. C’è tanto da fare, tanto lavoro».

Lukaku, partita sofferta:

«Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, il Como è una squadra che gioca molto bene, nel secondo tempo con l’esperienza e la voglia di vivere abbiamo fatto la differenza».

McTominay sull’accoglienza dei napoletani

McTominay, hai già tanti fan club, le persone ti adorano

«Non riesco a immaginare come poter ringraziare i napoletani che mi hanno accolto in questa maniera».

Lukaku sulla forma fisica

«Io guardo giorno per giorno, voglio migliorare di giorno in giorno. La squadra ha vinto, questo è l’aspetto più importante».

Meno male che Lukaku non serviva. Il Napoli ha grande forza mentale: 3-1 al Como ed è sempre primo

Il Napoli è solido. Solidissimo. Vince ancora e resta in testa alla classifica. Da solo. Batte 3-1 il Como in una partita tutt’altro che semplice. In cui Lukaku è entrato in tutti i gol: due assist e un rigore. E meno male che non serviva. I social sono davvero uno dei mali contemporanei, hanno dato voce a chi un tempo neanche nei bar poteva parlare. Lukaku ha dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore. Speriamo che non venga rimesso in discussione alla prima partita senza reti.

Il Napoli è squadra che mentalmente è sempre nel match. E sa che bisogna anche soffrire. Oggi ha sofferto. Almeno nel primo tempo. Poi, però, nella ripresa, progressivamente ha travolto il Como come già accaduto col Monza. E alla fine ha vinto. Le reti: McTominay dopo 25 secondi, da centravanti su assist di Lukaku. Poi il pareggio di Strefezza al termine del primo tempo in cui c’è stato tanto Como. Nella ripresa, il Napoli ha ripreso il pallino del gioco. Prima il rigore del 2-1 E poi il 3-1 David Neres.

