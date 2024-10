Marchetti (Sky): «La trattativa per il rinnovo Kvara potrebbe sbloccarsi abbassando il valore della clausola»

A Radio Marte: «Al momento il gap resiste perché il Napoli ha offerto 6 mln annui ma il calciatore ne chiede 8. Difficilmente il Napoli alzerà l’offerta»

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato a Radio Marte, durante il corso di Marte Sport Live, della trattativa in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia.

«Rinnovo Kvara? Le parti si incontreranno a fine ottobre per provare a trovare l’accordo: al momento il gap resiste perché il Napoli ha offerto 6 mln annui ma il calciatore ne chiede 8. Difficilmente il Napoli alzerà l’offerta, ritenendo di aver fatto il massimo sforzo possibile per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora in maglia azzurra. A sbloccare la trattativa potrebbe essere un accordo sulla clausola: abbassare il valore della stessa per fornire al 77 una exit strategy abbordabile potrebbe essere la chiave di volta della lunga trattativa».

Marchetti ha parlato anche della situazione contrattuale di Meret:

«Rinnovo Meret? Nonostante i tanti momenti difficili vissuti a Napoli, dove talvolta il calciatore è stato criticato da parte della piazza forse più del dovuto, il portiere ha sempre mostrato disponibilità ed apertura verso il club azzurro. Bisognerà vedere quanto il Napoli voglia puntare su di lui e le gerarchie future con Caprile».

Marchetti: «Non credo che Raspadori si muoverà da Napoli»

Poi su Raspadori e Simeone:

«Raspadori via a gennaio? Non credo si muoverà da Napoli a meno di un’offerta clamorosa ed irrinunciabile. Al momento non risulta che la società voglia privarsi del calciatore che può ricoprire vari ruoli ed ha la stima del club. Simeone? Potrebbe andar via anche a gennaio, in virtù del poco spazio che potrebbe avere anche nel prosieguo della stagione a Napoli».

Sul mercato in entrata del Napoli:

«Al momento non risultano operazioni calde, si lavora sotto traccia, il campionato è iniziato da poco più di un mese e mezzo. Non ci sono urgenze particolari nel Napoli che a livello numerico è a posto. Certo, se dovesse presentarsi una buona possibilità in merito ad un difensore centrale, il Napoli potrebbe coglierla ma quello dei difensori centrali è un mercato molto complesso».

