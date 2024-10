Luis Enrique, il commovente ricordo della figlia scomparsa: «Sul piano spirituale è con noi. Penso ci veda ancora» (VIDEO)

«Mi ritengo fortunato, molto fortunato. Mia figlia è morta a 9 anni, ma ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi»

Luis Enrique si è raccontato in un documentario per Movistar+ dal titolo “No tenéis ni **** idea”.

Movistar+ ha pubblicato sulla propria piattaforma la terza parte del documentario, dove Luis Enrique ricorda in maniera commovente la figlia Xana, scomparsa a 9 anni a causa di un tumore alle ossa.

L’allenatore asturiano si considera un uomo fortunato:

«E tu mi dirai… posso ritenermi un uomo fortunato o sfortunato? Mi ritengo fortunato, molto fortunato. Ma tua figlia è morta quando aveva 9 anni… Mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi. Video, cose incredibili».

Enrique: «Ogni giorno parliamo di Xana, la ricordiamo»

L’allenatore ha raccontato anche di un dialogo avuto con sua madre dopo la morte della figlia:

«Mia madre non voleva foto di Xana, finché un giorno non sono tornato a casa e le ho detto: ‘Mamma, perché non hai nessuna foto di Xana?’. ‘Non posso, non posso’, mi ha risposto. ‘Mamma, devi mettere le foto di Xana. Xana è viva’, ho risposto. Non è qui sul piano fisico, ma è qui sul piano spirituale. Perché ogni giorno parliamo di lei, ridiamo e la ricordiamo. Penso che Xana ci veda ancora».

❤️✨ This is the best video you’ll see today. Luis Enrique, via @MovistarFutbol. 🎩 pic.twitter.com/IRzZ5Dlg1j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024

Luis Enrique, nel documentario girato a Parigi: «Sono un po’ soffocante? Immaginate con i calciatori»

ilnapolista © riproduzione riservata