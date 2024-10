L’ex ct della Scozia: «Mourinho mi fece da scout suggerendomi McTominay per la nazionale» BBC

Alex McLeish alla BBC: «Ho fatto un viaggio assurdo per andare da lui, ma quando sono arrivato mi ha spiazzato dicendo: “non ho pensato di fare una scelta diversa che giocare per la Scozia”»

L’ex CT della Scozia, Alex McLeish, ha rilasciato una lunga intervista al podcast Sacked in the Morning della BBC Scotland raccontando come Scott McTominay è arrivato in Nazionale

«È stato un po’ folle», ha detto McLeish. «Sono sicuro che Steve Clarke lo avrebbe preso comunque, ma José Mourinho ha detto ‘Scott potrebbe giocare per la Scozia e vuole giocare per la Scozia, quindi Alex McLeish dovrebbe venire e ingaggiarlo».

McLeish racconta il suo assurdo viaggio per andare da lui: «Così sono andato ad incontrarlo. C’era maltempo. Sono andato a Edimburgo e avrei dovuto prendere un treno per Manchester Piccadilly da York, ma hanno deciso che il treno sarebbe andato solo fino a Newcastle. Fortunatamente ho preso un altro treno per York, ma erano ormai le tre del mattino e stavo seriamente pensando di tornare indietro. Dopo però, mi dissi che non potevo aver fatto tutto questo a vuoto ed ecco che arrivai alle quattro del mattino in hotel da Scott»

«Sono arrivato all’hotel a Piccadilly e pensavo di non avere una stanza alle 4 del mattino! Ma me ne hanno trovata una, ho telefonato al club la mattina e Mourinho ha detto “vieni alle 12, pranza, parleremo di Scott e poi parlerai con McTominay”. Jose è stato molto accomodante e molto convinto che Scott avrebbe dovuto giocare per la Scozia. Jose era il mio capo scout!»

La sorpresa dell’incontro con McTominay: «Scott è entrato e, senza troppi giri di parole, ha detto “non ho pensato di fare una scelta diversa che giocare per la Scozia”. Quando ho sentito quelle parole ho pensato “abbiamo un giocatore”».

McLeish ha parlato delle qualità del calciatore del Napoli: «McTominay ha un passato da attaccante nelle giovanili. Per questo ha anche un ottimo fiuto del gol. Il Napoli ha fatto un grande acquisto».

