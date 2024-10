Un episodio poco chiaro condiziona la partita. Per alcuni sarà il rosso a Reijnders è ineccepibile in termini di regolamento, per noi è ottusità

Dopo il rigorino ecco l’espulsioncella: il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca.

Ora non ci sono più solo i rigorini. C’è anche l’espulsioncella. Andata in scena a Milano nel corso di Milan-Udinese. I rossoneri di Fonseca (senza i disobbedienti Leao, Tomori e Abraham, spediti in panchina, oltre a Theo squalificato) stavano e stanno vincendo 1-0 grazie al di Chukwueze. Poi, al minuto 29, lancio lungo per Lovric che prende il tempo alla difesa milanista. Resta solo Reijnders a inseguirlo. Lovric è nettamente davanti. Si sistema davanti all’olandese che non allunga la gamba né il piede. Il contatto ci sarà pure stato ma non abbiamo visto alcuna volontarietà da parte di Reijnders. Il fallo comporta l’espulsione e quindi il Milan resta in dieci uomini per più di mezza partita. Episodio a nostro avviso poco chiaro ma che condiziona in modo chiaro la partita. Le regole sono chiare, in fondo l’arbitro Chiffi ha applicato il regolamento. Resta la sensazione di una gestione ottusa.

Anche per Pistocchi quella di Reinders non è mai espulsione (è nata l’espulsioncella)

Gli arbitri di Rocchi hanno varato l’espulsioncella dopo aver ormai affermato il rigorino.

Scrive Pistocchi su X:

La sequenza fotografica dell’azione che ha portato all’espulsione di #Reijnders in #MilUdi:

1. Lancio lungo dalla difesa, #Lovric sorprende la linea difensiva rossonera e si avvia verso la linea di porta , con #Reijnders che insegue

2. #Lovric cambia linea di corsa, e mette il braccio dx per ostacolare la linea di corsa di #Reijnders, che NON cambia MAI direzione

3. #Lovric taglia la strada a #Reijnders e trova il contatto -piede dx su gamba sx.

4. #Chiffi espelle #Reijnders

A mio avviso, questo è un errore

