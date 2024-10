La famiglia di Baldock rompe il silenzio e rende noti i risultati dell’autopsia

“Possiamo confermare che un esame post-mortem ha accertato che George è tragicamente annegato mentre nuotava nella piscina della sua casa a Glyfada”

La Grecia ha trionfato a sorpresa a Wembley contro l’Inghilterra in Nations League, ma la serata è stata ugualmente triste per i calciatori ellenici che sono scoppiati a piangere al termine dell’incontro ricordando George Baldock, il difensore del Panathinaikos morto mercoledì. Non è stato sicuramente facile scendere in campo eppure Pavlidis e compagni sono stati in grado di centrare un’impresa storica.

Cosa sappiamo della morte di Baldock

Al momento del ritrovamento il cadavere era riverso in piscina e non presentava segni che potessero far pensar ad una colluttazione o un’aggressione. Il difensore indossava regolarmente il costume, come se avesse fatto un bagno e magari fosse annegato. Questa pista è stata seguita dagli inquirenti anche perché dalla sua bocca è fuoriuscita acqua ingoiata forse quando era ancora vivo ed entrata nei polmoni.

Sul luogo è stata rinvenuta anche una bottiglia di vodka vuota: l’autopsia e l’esame tossicologico confermeranno o meno se il giocatore aveva bevuto o fosse ubriaco. Un indizio ulteriore che rafforza per ora la tesi secondo cui la tragedia sia riconducibile a cause patologiche oppure a un incidente.

Cosa emerge dalla indagini sulla morte di Baldock

Emergono ora nuovi particolari sulla sua morte a seguito dei primi esami effettuati dalla polizia scientifica che ha appurato che Baldock è annegato mentre nuotava. La morte risalirebbe a cinque ore prima del ritrovamento del corpo. Inoltre la Polizia ha escluso che ci siano stati atti criminosi legati alla morte del giocatore.

La notizia ufficiale è arrivata dalla famiglia del calciatore che in un comunicato ha voluto ringraziare tutti, chiedendo però di rispettare la loro privacy

“Siamo addolorati per la scomparsa improvvisa del nostro amato George. Possiamo confermare che un esame post-mortem ha accertato che George è tragicamente annegato mentre nuotava nella piscina della sua casa a Glyfada, Atene. Come famiglia è stato incredibilmente toccante, ma allo stesso tempo molto difficile leggere l’enorme numero di tributi scritti da coloro che conoscevano George e da coloro la cui vita ha toccato. Era impossibile non amarlo. Vi chiediamo di continuare a rispettare la nostra privacy in questo momento devastante mentre iniziamo a elaborare il nostro dolore”.

Nel frattempo la sua compagna Annabel Dignam, ha scritto un commovente messaggio sui social per ricordare George Baldock:

«George, l’amore della mia vita, la mia anima gemella. Il padre perfetto per il nostro bellissimo ragazzo. Mi hai completata. Eri il mio mondo e so che eravamo il tuo. Sei qui con me nel sorriso, nella risata e nella personalità contagiosa di Brody. Il mio mondo non sarà mai più lo stesso, ma troverò un modo per Brody. Lo prometto. Ti amerò per sempre e sempre G. Il tuo Neen».

