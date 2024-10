Il Pulcinella fallico di Napoli arriva sui giornali di New York: “Sembra un dildo gigante”

Il New York Post: “Gli adolescenti russi rischiano fino a 5 anni di prigione per aver eretto un pene gigante di neve…”

“Una scultura di un enorme fallo venoso è stata eretta in una piazza in Italia, scatenando l’indignazione del popolo online, che ha definito il colorato monumento disgustoso”. E così il Pulcinella “fallico” di Gaetano Pesce eretto a Piazza Municipio ha saltato l’oceano ed è diventato virale anche negli Stati Uniti. Ne scrive per esempio il New York Post.

Il giornale parla di “turisti sbalorditi”, e ricorda che “gli adolescenti russi rischiano fino a 5 anni di prigione per aver eretto un pene gigante di neve…”.

“Come i napoletani riescano a tollerare un simile obbrobrio è davvero un mistero”, dice un passante. “Sembra un dildo gigante”, scrive un altro. “È disgustoso”, conclude un altro ancora.

ilnapolista © riproduzione riservata