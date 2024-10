Barella: «Io so cosa vuol dire perdere»

Al canale YouTube di Matteo Caccia: «Mi sono sentito solo quando a inizio anno tutti mi criticavano e dicevano: ‘Quello non è il Nicolò dell’inizio».

Nicolò Barella ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo aver saltato gli ultimi tre impegni con l’Inter a causa della distrazione del retto femorale della coscia destra e aspetta solo di poter tornar in campo. Intanto però ha rilasciato un’intervista al canale YouTube di Matteo Caccia, della quale è stata pubblicata un’anticipazione

«Io ho perso una finale dell’Europeo Under 19, son dovuto andare via da un Mondiale con le giovanili perché mi sono rotto una mano e i miei compagni sono arrivati terzi, poi sono retrocesso col Cagliari e col Como, ho perso una finale di Champions League e una di Europa League – ha riassunto -. Quindi so cosa vuol dire perdere».

Nella sua carriera, naturalmente, anche tantissimi successi:

«Ho vinto campionati, Coppa Italia, Supercoppa, Europeo… Però è molto più facile spiegare cosa vuol dire vincere. Quello lo vedi, perché stai esplodendo di gioia. Perdere non sai cosa ti comporta dopo: ti comporta farti un’estate brutta, e io l’ho fatta, oppure dire ‘ma giocherò mai più una finale di Champions, o un altro campionato così, o un’altra finale di Europa League?’. Tante cose ti entrano in testa. Personalmente mi piace aver perso, avrei voluto vincerle tutte quelle partite, ma è uno stimolo per dire: ‘l’anno prossimo voglio riprovarci’. La testa di molti non funziona così».

Barella: «So cosa vuol dire perdere»

Quando ti sei sentito solo?

«Quando a inizio anno tutti mi criticavano e dicevano: ‘Quello non è il Nicolò dell’inizio».

