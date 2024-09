Tamberi si commuove per le parole di Mattarella e poi su Los Angeles 2028 «Non ho ancora deciso»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di Parigi 2024 e quest’anno, per la prima volta, anche le atlete e gli atleti italiani che si sono classificati al quarto posto. Gli Alfieri della squadra olimpica e paralimpica Arianna Errigo, Gianmarco Tamberi e Ambra Sabatini hanno restituito le bandiere nazionali con le firme degli atleti medagliati.

Il presidente Mattarella in occasione della cerimonia ha ringraziato tuti gli atleti:

«Questo incontro prolunga la festa dello sport dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riprendendone lo spirito. I miei primi complimenti sono per aver fatto meglio di Tokyo, era difficile ma colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, era inimmaginabile e il fatto che siamo stati l’unico Paese a far ciò è segno del lavoro fatto. Potremmo fare un bilancio di questi due grandi eventi di sport che abbiamo vissuto con voi, ne risalta l’eccellente stato di salute dello sport italiano»

Sul quarto posto

«Complimenti a tutti, accanto a chi ha avuto l’emozione della medaglia ci sono anche coloro che hanno conquistato il quarto posto, non soltanto perché rappresentano tutte le atlete e tutti gli atleti che, pur senza salire sul podio, hanno brillantemente partecipato, ma anche perché dimostrano che il movimento sportivo è in buona salute e in crescita costante. Crescita che dobbiamo continuare a sostenere in ogni modo»

Infine ha parlato di Gianmarco Tamberi, condizionato ai Giochi dalle coliche renali, e Ambra Sabatini che è caduta durante la finale: «Voglio dire a Tamberi e Sabatini, che hanno vissuto momenti difficili, che loro le medaglie le hanno conquistate con le partecipazioni e l’affetto di tutti. In tv ho seguito tante, tantissime gare olimpiche e paralimpiche. Grazie agli atleti per le loro imprese ma grazie anche per aver entusiasmato e spinto a fare sport tantissimi ragazzi». Durante queste parole Tamberi e Sabatini si sono emozionati, lei proprio commossa e Tamberi l’ha abbracciata. Una scena bellissima. Non solo spirito olimpico, ma vita.

Tamberi: «Los Angeles 2028? Non ho ancora deciso»

Al termine della riconsegna delle bandiere, è stato proprio Tamberi a spendere due parole con i giornalisti per ripercorrere le emozioni di Parigi 2024. «Ho provato una sensazione particolare di tristezza e rammarico nel guardare il video in apertura della cerimonia. Vicino a me c’era Ambra Sabatini e così le ho preso la mano sapendo che stava provando le stesse cose». L’atleta azzurro ha quindi ringraziato il presidente Mattarella per le parole di affetto, aggiungendo che «nello sport come nella vita la sfortuna è dietro l’angolo ma bisogna sempre rialzarsi». A proposito delle sue intenzioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, Tamberi ha detto che è ancora presto per decidere sul da farsi: «Ora devo staccare, non voglio prendere una decisione di pancia. Se devo provarci non potrò decidere anno per anno, ma prima voglio fermarmi e capire quanto ho ancora da dare».