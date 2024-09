Setien: «Albiol e Parejo scandalosi contro di me: dissero in tribunale che il precampionato fu un disastro»

A Cadena Ser: «Il calcio non mi manca più ormai. L’esonero al Villarreal? Cercano di non pagarti, di screditarti e di farti del male.»

Setien: «Albiol e Parejo scandalosi contro di me: dissero in tribunale che il pre-campionato fu un completo disastro»

Quique Setién, ex allenatore di Villarreal e Barcellona, ha parlato apertamente della sua brusca partenza da queste due squadre di Liga (le ultime che ha gestito professionalmente) ai microfoni di Cadena Ser. L’ultimo esonero (al Villarreal) risale a settembre 2023 e fu dovuto ad un pessimo inizio di campionato (3 punti in 4 partite ndr). A distanza di un anno, il tecnico lamenta di non aver ricevuto la buonuscita concordata.

Di seguito quanto dichiarato:

«Loro (il club) sostengono che il licenziamento è stato equo, e per questo avvalorano le ragioni per cui sono stato licenziato. In realtà nel processo ci sono stati due giocatori che hanno testimoniato e hanno detto cose scandalose su di me. Erano Dani Parejo e Raúl Albiol, hanno detto che avevano avuto un precampionato disastroso e che non ci stavamo allenando… vediamo se il giudice capisce se è il modo per considerare il licenziamento giusto.»

Su ciò che accadrà in futuro:

«La loro intenzione è quella di ritardare il pagamento e le scadenze, ma sanno che dovranno pagare. In tutti i casi che si sono verificati come questi dal 2010, non ce n’è stato uno in cui un club ha vinto contro un allenatore.»

Nel novembre 2023, Setien era già intervenuto così ai microfoni della stessa emittente:

“Non mi è piaciuta la telefonata del direttore generale del club che mi diceva cosa sarebbe successo. Mi è sembrato già deplorevole, ma purtroppo ho già esperienza di queste cose…. […] Cercano di non pagarti, di screditarti e di farti del male. Sono pratiche che mettono in imbarazzo loro stessi, e non ho altro da dire. Ho molto rispetto per il Villarreal come club, come per tutti i club, ma le persone che lo gestiscono in ogni momento sono un’altra cosa”.

ilnapolista © riproduzione riservata