Politano: «Conte per prima cosa ha cercato di ridarci l’entusiasmo perso l’anno scorso»

A Dazn: «Sapevamo di trovare delle difficoltà perché la Juventus è una squadra forte in casa e fa tanto possesso palla. Ma siamo contenti di non aver preso gol e aver saputo soffrire»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha fatto delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juve

Le parole di Politano

Inizio di stagione importante e anche oggi hai lavorato davvero bene. Che difficoltà avete trovato stasera?

«Come ha detto il mister potevamo fare di più in fase offensiva soprattuto nel primo tempo. Sapevamo di trovare delle difficoltà perché la Juventus è una squadra forte in casa e fa tanto possesso palla. Ma siamo contenti di non aver preso gol e aver saputo soffrire»

Ti manca il gol, oggi ci hai provato

«La punizione l’avevo tirata forte perché avevamo provato queste situazioni, poi c’è stata una deviazione e una parata straordinaria di Di Gregorio»

Questo primo meso con Conte?

«Il mister ha cercato di ridare sopratutto entusiasmo perché ha trovato un gruppo che lo aveva perso l’anno corso. Ha lavorato tanto anche fisicamente e sta con tinuadno a farlo. Ci sarà da lavorare ancora tao. È un. allenatore che vuole sempre il massimo da tutti in allenamento e partita»

