Modric avrà la sua eredità in campo: la figlia Ema ha già impressionato i tifosi madridisti (Relevo)

Ha 11 anni e gioca nel Madrid Cff; il padre: «La considero molto brava». Aspetta il Real, dove al momento militano le figlie di Raul e Roberto Carlos.

La figlia di Luka Modric, Ema, ha 11 anni e anche lei gioca a calcio; milita nel Madrid Cff. Non ha potuto firmare un contratto col Real Madrid perché non c’è una squadra femminile per la sua categoria d’età.

Modric su sua figlia Ema, anche lei calciatrice: «La considero molto brava»

Relevo racconta:

Di padre in figlia, entrambi condividono la passione per il calcio e l’hanno testimoniato in diverse occasioni. Durante un documentario della Fifa per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar sono stati anche sorpresi a parlare di una partita della nazionale croata; Ema interrogava suo padre sul valore delle vittorie e delle sconfitte in vista del torneo. Lei gioca nelle giovanili del Madrid Cff ed è stata spesso menzionata dal padre, l’ultima volta qualche mese fa in un’intervista a Cope; al croato fu chiesto in merito ad alcuni rumor che la vedevano al Barcellona: «È felice a Madrid; io la considero molto brava».

Ma non è l’unico a pensare che la baby Modric sia un talento nascente:

Ha giocato un torneo lo scorso fine settimana a Tielmes. E la sua qualità e la sua tecnica hanno sorpreso i presenti sugli spalti. Ha anche segnato un gol. Ora il Real Madrid ha davanti a sé un’altra giovane perla dal Dna madridista, dopo aver ingaggiato le figlie di Raul e Roberto Carlos. Anche se in Spagna si sente molto la pressione di essere “figlia di”; lo ha raccontato Naia Ocio, figlia dell’ex difensore dell’Athletic Bilbao: «Lui ha avuto una grande carriera, ma io voglio avere la mia e non essere paragonata continuamente a mio padre».

