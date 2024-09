Milan: Ibrahimovic preferirebbe Tudor, accetterebbe Sarri, non vuole Allegri (Repubblica)

Sarri è in vantaggio ma non è un aggiustatore, ha bisogno di tempo. In compenso, con 3 milioni accetta. Tuchel ne chiede 8

Milan: Ibrahimovic vorrebbe Tudor, accetterebbe Sarri, non vuole Allegri

Il Milan è in mano a Ibrahimovic. Sembra assurdo ma è così. Oggi Repubblica fa il punto sulla panchina rossonera. Fonseca è considerato un fantasma, se ne parla come se fosse già stato esonerato.

In pole position c’è Maurizio Sarri, sacchiano ortodosso.

Di questo Milan, l’ex tecnico della Lazio conosce bene Loftus-Cheek, giocatore che voleva in biancoceleste, e Morata, che invece al Chelsea ha faticato ad adattarsi ai suoi schemi.

L’idea del Milan è affidarsi a un allenatore italiano o esperto del nostro campionato, per questo Ibra insiste su Tudor: il croato sarebbe il suo preferito. Però gioca con la difesa a 3, mentre la squadra è stata costruita per la linea a 4, l’ossessione di Sarri.

Milan, Sarri ha una sola controindicazione:

non è un aggiustatore, lui stesso ha sempre ammesso di aver bisogno di tempo per addestrare la squadra in base alle sue convinzioni tattiche (…). Insomma non potrebbe garantire la svolta immediata: con un po’ di pazienza, però, poi le squadra avrebbe un’organizzazione che adesso appare una chimera.

Però si accontenterebbe di 3 milioni, massimo 3,5. Tuchel, ad esempio, ne chiede 8.

Ci sarebbe anche Allegri forse il più motivato di tutti.

Va considerato in corsa nonostante non sia esattamente il preferito di Ibrahimovic (eufemismo). Furlani invece ci pensa, eccome.

L’opzione Terzic ex tecnico del Borussia Dortmund finalista di Champions pochi mesi fa.

