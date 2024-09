La crisi del Manchester United, Di Canio: «Hanno venduto McTominay a 30 milioni per comprare Ugarte a 50»

Sconfitta in casa 3-0 col Tottenham. Ten Hag in bilico. Di Canio: «Non vuole calciatori britannici, ha fatto comprare Hoijlund e Zirkzee»

La crisi del Manchester United, Di Canio: «Come si fa a vendere McTominay a 30 milioni per comprare Ugarte a 50?»

Il Manchester United è in crisi nera. Ha perso in casa 3-0 contro il Tottenham, è dodicesimo in classifica. Unico alibi: l’espulsione di Bruno Fernandes ma il Tottenham stava già vincendo 1-0 dopo tre minuti.

Di Canio a Sky commenta:

«Come si fa a vendere McTominay a trenta milioni per prendere Ugarte a 50? Ugarte è abituato a Lisbona, ha giocato due ottimi anni allo Sporting Lisbona ma la Premier è un’altra cosa. Oggi a Manchester c’erano dieci gradi, piove da dieci giorni, a Lisbona ce ne sono 25. L’anno scorso era a Parigi, è un giocatore compassato, che fa molto calcio di posizione. La verità è che a Ten Hag non piacciono i calciatori britannici, non prende nessun giocatore britannico. L’anno scorso ha fatto comprare Hojlund, quest’anno Zirkzee che ha una fisicità che va bene in Italia. Il Tottenham invece ha comprato Soulanke che è un buon gicoatore, nulla di trascendentale ma è un buon giocatore.

A me dispiace vedere ten Hag in grande difficoltà, ma non ha tratto insegnamenti da questi due anni. Quando subiscono un gol, non reagiscono, nessuno alza la testa, nessuno si parla».

Zirkzee è creativo e altruista ma non tira, il Times scopre che il Manchester United ha un problema

Lo United ha un nuovo problema: l’attacco. Risolti i problemi in fase difensiva, ten Hag ora deve affrontare il problema degli attaccanti che non tirano.

Scrive il Times:

“Non appena Erik ten Hag ha risolto un problema da una parte del campo, ne è sorto un altro dall’altra.

La scorsa stagione il Manchester United ha subito il secondo maggior numero di tiri del campionato (660), con un tasso di 17,37 a partita. Questa stagione è sceso a 9,8, ma il nuovo problema dell’allenatore è che la sua squadra, in particolare i suoi attaccanti, non tirano abbastanza.

Ten Hag ha detto che spera di trasformare Joshua Zirkzee, l’acquisto estivo da 36,5 milioni di sterline (ndr circa 44 milioni di euro) preso dal Bologna, in un prolifico marcatore. Ma mentre l’attaccante è adattabile, creativo e intelligente nel supportare i compagni a centrocampo, il tiro non fa parte del suo gioco.

«Può sicuramente migliorare [nel tiro]», ha ammesso Ten Hag. «Ma lo sapevamo già da prima».

Secondo le parole di Thiago Motta e Ronald Koeman, suoi allenatori al Bologna e in Olanda, Zirkzee è un “9 e mezzo”, un giocatore in grado di unire il gioco e di coinvolgere i compagni. Idealmente, gli attaccanti che segnano dovrebbero avere una media di 3,0-4,5 tiri per 90 minuti. La scorsa stagione, i cinque migliori marcatori dei cinque campionati europei hanno effettuato almeno 3,59 tiri. Per fare un confronto, Erling Haaland ha avuto una media di 3,99, Darwin Núñez di 4,7 e Harry Kane di 4,47. Tuttavia, la scorsa stagione Zirkzee ha avuto una media di 2,74 tiri per 90 minuti. Ha segnato nove gol (esclusi i rigori) in 34 presenze in Serie A e il suo tasso di conversione è stato un misero 12,8%. In questa stagione ha una media di 2,32 tiri per 90 minuti, un gol e un tasso di conversione del 13%. Naturalmente, alcune statistiche sono fresche – se si gioca in una buona squadra è probabile che i numeri crescano – e c’è una ragionevole aspettativa che queste cifre possano aumentare. Ma i tiri – idealmente di qualità – sono il tipo di statistica rappresentativa della natura di un attaccante e Zirkzee, come Rasmus Hojlund (1,58 tiri per 90 la scorsa stagione), non è un tiratore prolifico.

