Il gip di Milano: “Inter succube degli ultras della Nord, li ha agevolati seppur malvolentieri”

Il gip Santoro fa riferimento alla vendita illegale dei biglietti per cui la Curva Nord avrebbe tratto “ingenti profitti illeciti”. Inter e Milan non indagate, ma potrebbero ricevere un provvedimento.

Stamani 18 arresti e diverse perquisizioni da parte della polizia e la Guardia di Finanza tra gli ultras di Inter e Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il gip di Milano, Domenico Santoro, scrive nell’ordinanza che l’Inter “si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo”.

Quello a cui fa riferimento il gip è la vendita illegale dei biglietti, reato per cui la Nord ha tratto “ingenti profitti illeciti”. I capi ultras Marco Ferdico, Andrea Beretta e Antonio Bellocco puntavano a 1500 biglietti da mettere in vendita per la sola curva, ma la società ha ceduto “un quantitativo più esiguo di titoli d’ingresso, corrispondente a 800 biglietti”.

Ferdico avrebbe quindi esercitato forti pressioni sul Supporter Liaison Officer (direttore dei rapporti col pubblico), ovvero Claudio Sala, sui giornalisti, sul tecnico Simone Inzaghi e gli ex calciatori nerazzurri.

Inter e Milan, scrive Pedullà, non sono indagate, ma dovranno dimostrare di aver totalmente reciso i legami col tifo organizzato, oppure potrebbero andar incontro a un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

Inter, le telefonate di Inzaghi col capo ultras Ferdico (CorSera)

All’allenatore non è andata giù la decisione del tifo organizzato di non sostenere la squadra nella finale di Coppa Italia di un paio di giorni prima, scelta fatta dalla Nord per contestare l’iniziale decisione del club di non dare agli ultras il numero di biglietti per la finale di Istanbul che questi si aspettavano. Il mister lo dice a Ferdico: «Leggo il messaggio che la curva non canta a una finale… io mi sono imbestialito (… ) nel senso… non con voi… con la società», dice Inzaghi.

In risposta, il leader ultrà chiede a Inzaghi di intervenire con la società per ottenere più biglietti per la curva. «Te la faccio breve Mister… ci hanno dato 1.000 biglietti… noi ci siam fatti due conti… ne abbiam bisogno di 200 in più per esser tranquilli…».

«Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta… parlo con quelli (…) poi ti faccio sapere qualcosa… gli dico… che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti (…) Marco io mi… mi attivo e ti dico cosa mi dicono» afferma il tecnico.

