Ferrara: «Partita non bella, ma da un punto di vista tattico Conte l’ha preparata benissimo»

A Dazn: «Partita alla pari, anzi possiamo dire che il Napoli ha prodotto qualcosa in più della Juventus»

Nel post partita della sfida tra Juventus e Napoli, finita 0-0, Ciro Ferrara ha commentato il match ai microfoni di Dazn:

Le parole di Ferrara

«Partita alla pari, anzi possiamo dire che il Napoli ha prodotto qualcosa in più della Juventus. Sicuramente non è stata una bella partita. Però da un punto di vista tattico Conte l’ha preparata benissimo. Ha concesso soprattuto nel primo tempo dei cross che la difesa ha arginato benissimo. Da un punto di vista estetico non è stata una bella partita né da una parte né dall’altra»

