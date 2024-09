Conte: «Lukaku fisicamente non è ancora pronto ma mentalmente sì, si fa apprezzare nello spogliatoio»

A Dazn: «Gli ho detto di prepararsi anche a fare delle corse e non venire sempre incontro per dare instabilità al difensore»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro il Cagliari

Le parole di Conte

Cosa ha detto a Lukaku dopo il gol?

«Gli ho fatto i complimenti perché è un ragazzo bravo che va sempre sostenuto e sollecitato, sia in maniera bonaria che alzando la voce. Gli ho detto di prepararsi anche a fare delle corse e non venire sempre incontro per dare instabilità al difensore. Gli ho chiesto di attaccare lo spazio. Da un punto di vista fisico però non è ancora il Romelu che conosciamo, da quello mentale invece è pronto e si sta facendo apprezzare anche nello spogliatoio»

Cosa ti ha fatto piacere contento?

«Sicuramente ci sono tante cose positive, ma tante che dobbiamo migliorare. L’approccio è stato buono perché Cagliari è un campo ostico, poi oggi il campo era molto secco e c’era tanto vento che non rendeva facile calcolare le traiettorie. Avevamo la partita in mano, poi è successo il fatto dei fumogeni che ha spezzato il ritmo e siamo andati in difficoltà»

Si interrompe il collegamento negli studi di Dazn e l’intervista con Conte resta a metà

