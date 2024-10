Bellingham, inchiesta Uefa sul gestaccio huevos dopo il gol. Rischia la squalifica

Bellingham rischia la squalifica per il gestaccio di ieri dopo il gol del pareggio alla Slovacchia. Lo scrive il Daily Mail.

La Uefa ha confermato l’apertura di una “indagine disciplinare” contro Jude Bellingham per i suoi atti alla fine del match di domenica sera.

Dopo il gol al 95esimo che ha salvato gli inglesi dalla sconfitta, il centrocampista del Real Madrid Bellingham è stato visto fare un gesto volgare verso la panchina della Slovacchia.

Bellingham sui social si è affrettato a spiegare che si trattava di uno scherzo rivolto ad alcuni amici che erano sugli spalti. “Solo rispetto per come ha giocato la Slovacchia stasera”, ha aggiunto, su X. Nonostante la sua spiegazione, la Uefa ha confermato che le immagini saranno esaminate per un’eventuale violazione delle “regole di base di una condotta decente”.

In una dichiarazione, la Uefa ha dichiarato:

“L’Organo Uefa di controllo, etica e disciplina (Cedb) deciderà in merito a tempo debito. Un ispettore della Uefa condurrà inoltre un’indagine disciplinare in merito a una potenziale violazione delle regole di base del comportamento da parte del giocatore inglese Jude Bellingham, violazione presumibilmente avvenuta durante Inghilterra-Slovacchia.

Qualsiasi squalifica sarebbe un duro colpo per Southgate e la sua Inghilterra.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024