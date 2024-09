Una scelta di campo non indifferente dopo le dichiarazioni del suo procuratore e di suo padre. Kvara ha scelto Napoli per proteggersi

Kvara col parastinco del Napoli in Turchia-Georgia, Sky lo inquadra

Negli studi di Sky Sport si commenta la sfida tra la Georgia e la Turchia in Euro2024. La formazione di Montella si è imposta per 3-1 sulla squadra dell’attaccante del Napoli ed è proprio lui il centro dei discorsi considerando la situazione che si è venuta a creare in casa azzurra dopo le dichiarazioni dell’agente e del padre di Kvara.

All’83esimo l’attaccante del Napoli tenta la rovesciata in area di rigore, ma viene anticipato da Bardakci. Il georgiano resta a terra e si tocca la testa (ha subito un colpo). Tra le immagini pescatorie da Sky c’è ne è una in cui si vede che il georgiano indossa il parastinco del Napoli. Una scelta di campo non indifferente dopo le uscite a dir poco strambe del papà e del suo procuratore. È una scelta di campo quella del georgiano. Non crediamo che non abbia altri parastinchi.

“Dopo le parole spese in questi giorni il papà si potrà risentire nel vedere che anche in campo con la Nazionale Kvara gioca col parastinco del Napoli?”

La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia

Ugolini a Sky

“Oggi giornata importante per Kvaratskhelia che farà l’esordio all’Europeo. Il calciatore vuole pensare solo alla Nazionale in questo momento. La situazione contrattuale andrà definita. Bisognerà trovare un punto d’intesa fra le parti, il Napoli non ha intenzione di lasciarlo partire, mentre il calciatore e il suo entourage hanno pretese importanti. C’è stata un’offerta dal PSG di 80-100 milioni di euro che però il Napoli non ha neanche preso in considerazione e non è stata formalizzata.

Bisognerà trovare un accordo sul nuovo ingaggio, ma le parti non si sono ancora incontrate e andrà spezzato il gelo che si è creato. Il Napoli proverà a fare un sacrificio, proponendogli un ingaggio di 4-5 milioni di euro a stagione e magari inserendo una clausola rescissoria non estremamente alta”

