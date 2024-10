Sinner, il tennis è orecchio: «Cerco di ripetere colpi che producano il suono giusto»

A L’Equipe: «Quando provo le racchette, mi concentro sul suono della palla. Il mio preparatore ha gli incubi quando sa che vado a sciare»

Jannik Sinner è stato intervistato dall’Equipe a marzo, a Indian Wells. Oggi l’Equipe ha pubblicato l’intervista sul suo sito. Come scrive il giornale francese:

“Quel giorno si è sfogato sul suo rapporto con la celebrità, la sua passione per gli sport di velocità, il suo lavoro mentale e la sua ossessione per il suono prodotto dalla palla che esce dalla sua racchetta“.

Negli ultimi mesi, con i tuoi successi sportivi, hai la sensazione di aver cambiato dimensione in termini di popolarità?

«Sì, certo. Sono un po’ più famoso ora, dopo quello che ho fatto. L’anno scorso, dopo la Coppa Davis, sono andato a San Siro per vedere una partita del Milan. I tifosi della Curva Sud sapevano che stavo arrivando, hanno scritto il mio nome in tribuna. Non me lo aspettavo affatto! 70.000 persone che cantano il tuo nome, è pazzesco! Era una sensazione pazzesca, ancora di più come tifoso del Milan. Tuttavia, spero che la gente non mi veda solo attraverso i miei successi sportivi, ma anche attraverso ciò che trasmetto come persona».

Hai 22 anni, fai parte di una generazione ultra-connessa, sempre connessa ai social media. Perché tu non lo sei?

«Per una ragione molto semplice: i social network non sono la vita reale! Domani posso postare una mia foto con un grande sorriso, mentre nel momento stesso in cui la pubblico sto male. Solo che questo non lo vedranno. Tutto quello che penseranno è che sono sempre felice, il che è ovviamente sbagliato. Io lo trovo malsano. Tu dai un’immagine di te che non rappresenta la realtà. È una forma di menzogna. Dobbiamo fidarci di quello che ci mostrano sui social media? Quindi, francamente, preferisco vivere senza. Non ho bisogno di leggere ciò che le persone scrivono su di me, non ci penso e amo la mia vita senza le reti, come la vivo attualmente».

Tornando alla tua popolarità, si è costruita dolcemente anche in Italia. È perché non sei “il classico italiano”?

«È vero che all’inizio non era semplice. Ero un po’ diverso dagli altri, sia in campo che fuori, piuttosto chiuso. Da dove vengo io, la gente va a letto presto. Mentre la maggior parte degli italiani rimane sveglia fino a tardi. Quando sono partito per il sud Italia per allenarmi, ho imparato lo “stile italiano”. Ma non ho mai cercato di cambiare per compiacere nessuno, ho fatto quello con cui ero più a mio agio. Cerco costantemente di imparare cosa funziona meglio per me, per il mio corpo e per le persone intorno a me. Sono come sono. Se alla gente piace il mio modo di essere, bene. Altrimenti, va bene. Ovviamente è diverso se nel mio ambiente mi dicono che questo o quello non va bene. Ora cercherò di capire e adattarmi. Ma non cambierò per estranei che mi criticano».

Sinner: «Al liceo mi alzavo alle 5 del mattino. Gli insegnati mi hanno aiutato a conciliare studio e tennis»

La tua vita ha iniziato a cambiare al liceo, quando dovevi alzarti all’alba per andare a scuola a Bolzano, giusto?

«Sì, mi alzavo alle 5 del mattino. Era molto, molto lontano. Prendevo due treni e due autobus solo per arrivarci, più di due ore di viaggio di andata, la stessa cosa al ritorno. In totale, quasi quattro ore e mezza. Ma non mi sono mai lamentato e non ho mai voluto smettere, faceva parte della mia educazione scolastica e gli insegnanti mi hanno sempre aiutato a conciliare studio e tennis. E poi, non ci andavo molto spesso a causa dei tornei di tennis. Prendevo molte lezioni per corrispondenza e ci andavo soprattutto per compiti e esami. Inoltre, è lì che ho incontrato il mio migliore amico. In generale, volevo imparare. Ed è nel mio carattere vedere il bicchiere mezzo pieno, prendere il positivo da ogni situazione. Inoltre, avevo buoni voti. Fortunatamente perché i miei genitori controllavano (ndr sorride)».

Non hai paura di cadere e farti male mentre scii?

«No, mi sento a mio agio sugli sci e ho fiducia nelle mie capacità. È più con le persone intorno che può essere pericoloso. Ma sto molto attento, guardo sempre intorno a me, se qualcuno arriva velocemente o altro. Altrimenti mi sento al sicuro sugli sci. Quando ero piccolo, ci andavo al massimo, al 110%. Ora forse ci vado al 70%. Il mio preparatore fisico ha gli incubi quando sa che vado a sciare, ma lo rassicuro ogni volta (ndr orride)».

Poi sui go kart:

«Adoro andarci! Lo faccio in Italia o a Brignoles. Anche qui la sensazione di velocità è incredibile perché sei molto vicino al suolo. Quando ho tempo, vado con gli amici. Quello che mi piace è l’adrenalina, il controllo che hai sul kart, come reagisce, la gestione delle traiettorie… tutto dipende da te. E poi amo la competizione. Andare in pista con gli amici e cercare di andare più veloce degli altri. È puro piacere».

E per quanto riguarda il tuo gioco, molti osservatori sottolineano la purezza del tuo colpo di palla.

«Quando provo le racchette, mi concentro sul suono della palla che colpisco. Non guardo nemmeno dove atterra. Se ho una buona connessione con il suono, è la racchetta giusta. Durante l’allenamento cerco di riprodurre il più spesso possibile colpi che producono il suono giusto. Alcuni giocatori si concentrano sul controllo della palla che dà loro questa o quella racchetta. Per me, tutto parte dal suono».



Qual è il suono giusto?

«Deve essere pulito, ma anche pesante. Non mi piace quando è ruvido, sfrega, come un graffio. Dopo, in partita, la cosa più importante è scegliere il colpo giusto al momento giusto. Mentre in allenamento, l’obiettivo è avere una buona sensazione. E per me, la sensazione giusta è il suono giusto».

