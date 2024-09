Marchetti (Sky): «Sarà Kvaratskhelia a decidere il suo futuro. Ma parlerà prima con Conte»

A Radio Marte: «Conte vuole allenare il georgiano. Ma è chiaro che se ti arriva una richiesta da 100 milioni, ci devi pensare».

Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato a Radio Marte della situazione tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli, con il pressing del Psg che spinge per avere il georgiano.

Marchetti: «Sarà Kvaratskhelia a decidere il suo futuro. Ma parlerà prima con Conte»

Le dichiarazioni del giornalista:

«Da un lato si intensificano gli incontri tra Kvaratskhelia e il Napoli, dall’altro le richieste del Psg mettono paura al club di De Laurentiis. Se la squadra francese dovesse intervenire in maniera pesante, i margini di manovra degli azzurri si restringerebbero. E il Napoli si dovrebbe mettere a riparo da questo tipo di situazione, perché Conte vuole allenare il georgiano. Ma è chiaro che se ti arriva una richiesta da 100 milioni, ci devi pensare. Conte non ha intenzione di far vendere Kvaratskhelia; ci parlerà, poi il procuratore parlerà col giocatore, e infine deciderà il georgiano».

Secondo quanto riportato da L’Equipe:

Per sostituire Kylian Mbappé, il Paris-Saint-Germain cercherà di ingaggiare almeno due giocatori offensivi. Per Kvara la trattativa è difficile. Sappiamo che è la priorità di Luis Enrique e Luis Campos; il georgiano ha già dato il suo consenso per unirsi al club. Solo che il Napoli vuole che Kvara rispetti il suo contratto (fino al 2027). Ora sappiamo che Khvicha Kvaratskhelia è la priorità di Luis Enrique e Luis Campos per la fascia sinistra la prossima stagione. È anche la trattativa più difficile dell’estate parigina. Il georgiano ha già dato il suo placet, con le trattative contrattuali quasi completate. Il suo entourage ha incontrato Campos e il giocatore ha parlato con Luis Enrique. Solo che il Napoli non ha deciso di lasciar partire il 23enne sotto contratto fino al 2027.

ilnapolista © riproduzione riservata