Lite al ristorante tra Virzì e la Ramazzotti: volano piatti, fuga dei clienti, arrivano i carabinieri (Il Messaggero)

A Roma. I due stanno divorziando. La lite davanti ai figli. Lei era col nuovo compagno. L’attrice ha avuto un malore

Lite al ristorante tra Virzì e la Ramazzotti: volano piatti, fuga dei clienti, arrivano i carabinieri. Lo scrive il quotidiano romano Il Messaggero.

Paolo Virzì, regista, 60 anni, e Micaela Ramazzotti, 45, sono stati sposati e hanno due figli. Stanno divorziando. Si sono incrociati in un ristorante di Roma, in piazza Albania (tra l’Aventino e Testaccio). Lei era lìcol nuovo compagno il personal trainer Claudio Pallitto. La lite è durata circa quaranta minuti, sono stati chiamati i carabinieri. Il titolare è stato sentito dai militari. I due lo hanno chiamato per scusarsi e rimborsare gli eventuali danni.

Il Messaggero fa una cronaca dettagliata della serata.

Intorno alle dieci di sera l’attrice era a cena con il nuovo compagno Pallitto e la figlia di undici anni. I tre erano seduti in uno spazio appartato all’esterno del ristorante lungo viale Aventino quando è passato il regista insieme alla figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e al figlio 14enne della ex coppia. La miccia si è accesa in pochi secondi tra i coniugi che sono in fase di separazione e proprio all’imminente divorzio sarebbe legata la discussione. I toni in poche battute si sono alzati sempre di più. Il personal trainer sarebbe quindi intervenuto in favore della compagna rendendo però la situazione ancora più tesa. Per oltre venti minuti la coppia ha dato in escandescenza mentre gli altri clienti si allontanavano dal ristorante e il titolare tentava, invano, di riportare la pace in famiglia. Solo quando sono arrivati i carabinieri e i genitori dell’attrice i toni si sono calmati.

Virzì e Ramazzotti, la discussione è degenerata davanti ai figli

Spettatori della discussione degenerata per diversi minuti alcuni clienti del ristorante. «Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi» hanno raccontato due ragazze che stavano cenando nel locale lunedì sera: «Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti».

I sanitari del 118 avrebbero invece soccorso l’attrice che per la violenta lite sarebbe stata colta da malore. Solo intorno alle 23 a piazza Albania è tornata la calma. Quando la coppia di ex coniugi si è allontanata, separatamente, dal locale.

