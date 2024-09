Jacobs vince a Torku correndo in 9”92, Chitu è secondo in 9”96

Dopo il doppio oro agli Europei di Roma nei 100 metri e nella 4×100 Marcell Jacobs torna in pista per prepararsi in vista delle Olimpiadi di Parigi, in programma dal prossimo 26 luglio. Il campione olimpico a Tokyo è in scena a Turku, in Finlandia, per correre i 100 metri nella tappa Gold del Continental Tour. In gara anche l’altro azzurro Chituru Ali, argento individuale agli Europei.

