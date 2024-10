Il difensore della Georgia Lochoshvili: «Kvara è nato per diventare uno dei calciatori più forti della storia»

A Cronache di spogliatoio: «Con la sua mentalità, per noi tutto è possibile. Siamo un piccolo Paese ma abbiamo l’ambizione di raggiungere il massimo risultato»

Luka Lochoshvili, difensore della Georgia impegnato a Euro 2024, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di spogliatoio. Dopo il passaggio del turno e la conquista degli ottavi di finale ha parlato dell’influenza di Kvara:

«Kvara è nato per diventare uno dei calciatori più forti nella storia del calcio. Con la sua mentalità, per noi tutto è possibile. Dopo la partita contro il Portogallo, non ho parlato con CR7: credo fosse ancora arrabbiato per quel contrasto su cui ha chiesto il calcio di rigore. Però voglio dirgli una cosa: È una leggenda vivente, contro di lui se non vai a contrasto… è difficile marcarlo!. Quando abbiamo iniziato l’Europeo, ci siamo detti: ‘Giochiamoci tutte le partite a viso aperto, il nostro obiettivo dev’essere arrivare agli ottavi’. Siamo un piccolo Paese ma abbiamo sempre avuto l’ambizione di raggiungere il massimo risultato. Il Paese è orgoglioso di noi e faremo il nostro meglio per questo sogno».

Il portiere della Georgia avverte la Spagna: «Kvara è migliore di tutta la Spagna»

Prima dell’ottavo di finale di Euro 2024 tra Spagna e Georgia previsto per domenica, il portiere del Valencia e della Nazionale georgiana Giorgi Mamardashvili ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport dicendo che Kvicha Kvaratskhelia è «migliore di tutta la Spagna».

«Non dico che vinceremo. Quello che dobbiamo fare è lottare fino alla fine e vedere cosa sta succedendo»

«Per me, la Spagna è la favorita per vincere il Campionato Europeo. La Georgia, invece, è un piccolo paese con un grande cuore e dobbiamo combattere. Abbiamo già vissuto un buon Europeo. Ora dobbiamo rallegrarci, combattere e competere»

Il portiere georgiano è diffidente nei confronti di tutti gli spagnoli: «Lamine Yamal ha molte qualità: segna gol, fa assist… Hanno anche, secondo me, il miglior portiere della stagione di Liga con Unai Simon. Dovremo combattere e rimanere concentrati, a questo livello, come abbiamo fatto finora»

ilnapolista © riproduzione riservata