L’Inghilterra cerca hotel con saune, piscine e aree relax: i calciatori sono sfiancati dalla Premier (Telegraph)

L’Inghilterra, che partiva favorita a Euro2024, ha deluso le aspettative nelle prime due partite. Il Telegraph prova ad analizzare quelle che sono le cause dietro alla stanchezza dei giocatori inglesi e all’inadeguatezza delle loro performance.

Gareth Southgate aveva messo in guardia sul burnout fisico dei suoi giocatori e sui problemi di forma fisica. E dopo due partite dall’inizio del torneo purtroppo le sue parole di sono rivelate giuste. Un campionato esigente come la Premier, a quanto pare, li sta mettendo a dura prova. Significa, secondo Darren Burgess, che è stato direttore dell’High Performance dell’Arsenal e capo fitness del Liverpool, che la scelta dell’hotel inglese diventerà ancora più cruciale nei prossimi giorni.

Southgate ha fatto stabilire la sua squadra nel remoto Weimarer Land Spa & Golf Resort con la LindenSpa di 3.000 metri quadrati, le sue tre piscine, sei saune, sei aree relax – inclusi letti ad acqua e ette sale per trattamenti.

«Non sarebbe affatto un caso», ha detto Burgess. «Tutto ciò che gira attorno a vasche galleggianti, saune, tutto ciò in cui non è possibile avere il telefono accanto a te in modo che possano alienarsi, è ottimo per il recupero sia fisico che mentale».

Il recupero è sicuramente la chiave in vista dell’ultima partita del girone contro la Slovenia martedì e delle speranze dell’Inghilterra di partecipare al resto del torneo. «Al giorno d’oggi gran parte del recupero riguarda l’aspetto psicologico – ha spiegato Burgess -. I giocatori fanno più cose come la meditazione, molta pratica di consapevolezza – che si tratti di respirazione o tuffi freddi, saune. Tutte cose cui sono abbastanza sicuro che i giocatori dell’Inghilterra saranno sottoposti».

«Porre l’accento sul recupero sarà davvero importante. Poi una grande attenzione sarà dedicata alla nutrizione che aiuterà il recupero sia fisico che mentale».

Burgess è anche consulente senior sul carico di lavoro dei giocatori per la Fifpro l’associazione mondiale dei sindacati dei calciatori, e può spiegare perché i giocatori dell’Inghilterra sembrano soffrire più di altre nazioni. In termini di minuti giocati in questa stagione prima degli Europei, l’Inghilterra è seconda solo al Portogallo. La squadra di Roberto Martínez ha totalizzato 92.322 minuti in 1.216 partite e quella di Southgate 90.169 in 1.140 partite. Ma questo non racconta l’intera storia.

Kane e Bellingham sono tra i primi sei giocatori inglesi per minuti giocati.

