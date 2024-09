Euro2024, Svizzera e Germania giocheranno senza troppe preoccupazioni: 1-1 il risultato finale

I tedeschi non dovrebbero cambiare l’undici titolare, vogliono il primo posto nel girone. La seconda del gruppo A sfiderà la seconda del gruppo B, quello dell’Italia.

Se la Germania, squadra di casa di Euro2024, è già sicura della qualificazione agli ottavi ma vuole blindare il primo posto, la Svizzera è a un passo dall’essere seconda nel girone. Il match del gruppo A si giocherà alle ore 21 al Volksbankstadion di Francoforte. Ricordiamo che chi si classificherà al secondo posto, sfiderà la seconda del gruppo B, ovvero quello dell’Italia.

Per molti elvetici sarà l’ultimo Europeo: calciatori come Sommer, Rodriguez, Xhaka, Shaqiri e Freuler avranno un’ultima possibilità di far sognare il proprio Paese e riuscire a centrare almeno i quarti di finale, come fecero nel 2021 quando buttarono fuori la Francia ai rigori.

I padroni di casa, invece, vogliono cancellare gli ultimi tre Europei deludenti e gli ultimi due Mondiali in cui sono usciti nella fase a gironi. Per la squadra di Nagelsmann questo torneo rappresenta una rivincita dopo anni difficili in cui, nonostante avessero sempre avuto delle stelle in squadra, non sono riusciti ad incidere. Il morale si è decisamente alzato anche dopo le due amichevoli di marzo in cui hanno battuto nazionali dal calibro di Olanda e Francia.

Euro2024, il pronostico di Svizzera-Germania

Le due nazionali giocano sicuramente più rilassate dopo aver conquistato rispettivamente 4 e 6 punti nelle prime due gare dell’Europeo. La squadra di Yakin vuole dominare il gioco col possesso palla, affidandosi ai suoi giocatori più tecnici e dando spazio a giovani di prospettiva, come Amdouni, Zeqiri e Ndoye, che conosciamo bene per essere uno degli artefici della cavalcata del Bologna. La Germania ha schierato nei primi due match del torneo gli stessi undici dal primo minuto, e pare che anche in questa partita “inutile” non voglia cambiare le carte in tavola. Ci auguriamo, però, che trovino maggiore spazio giocatori come Muller, Sané o Emre Can.

Chi potrà essere decisivo in questo match? Per gli elvetici Shaqiri e Embolo sono sicuramente tra i più pericolosi nell’area avversaria. Dei tedeschi, invece, potrebbero ancora una volta incidere Musiala o Wirtz.

Secondo la nostra opinione, Svizzera-Germania terminerà 1-1.

Le probabili formazioni riportate da Sky Sport:

Svizzera (3-4-3): Sommer; Akanji, Schar, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.

