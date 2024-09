Euro2024, Italia favorita sull’Albania: vincerà 2-0

Reti di Scamacca e Pellegrini. Stasera alle 21 il match. Le due Nazionali si sono incrociate solo quattro volte, zero sconfitte per gli Azzurri.

Questa sera alle 21 Italia e Albania faranno il proprio esordio a Euro2024 al Westfalenstadion di Dortmund. Se gli Azzurri arrivano da campioni in carica ma non tra i favoriti alla vittoria finale, la squadra allenata da Sylvinho tenterà di approcciare la gara con coraggio e leggerezza, senza troppe pressioni.

Tra Italia e Albania solo 4 precedenti, tra cui due amichevoli nel 2014 e 2022 (1-0 e 1-3 Italia) e due match di qualificazione ai Mondiali nel 2017 (2-0 e 1-0 per gli Azzurri).

La Nazionale albanese è la più “italiana” di tutto l’Europeo: ben dieci convocati provengono dalla Serie A, tra cui Djimsiti (Atalanta), Hysaj (Lazio) e Asllani (Inter); ma anche ex del nostro campionato, come Strakosha, l’estremo difensore che ha giocato nella Lazio fino al 2022.

Sarà una sfida interessante da vedere tra i centravanti di entrambe le squadre: se gli Azzurri faranno affidamento a Gianluca Scamacca, da tenere d’occhio delle “Aquile” è Armando Broja, attaccante 22enne di proprietà del Chelsea.

Euro2024, il pronostico di Italia-Albania

Gli ultimi due Europei hanno visto l’Italia passare il girone come prima: 3 gol fatti e 1 subito nel 2016, 7 gol fatti e 0 subiti nel 2021. Gli Azzurri dovranno necessariamente portare i 3 punti a casa, viste le sfide complicate che arriveranno contro Spagna e Croazia. Non solo, dovranno cercare di segnare anche più gol possibili, per la differenza reti finale che potrebbe essere fatale in un girone così equilibrato. Sappiamo bene che il problema della Nazionale di Luciano Spalletti è proprio trovare la via della rete: nelle ultime quattro amichevoli, 5 gol fatti.

Dall’altra parte, l’Albania tenterà di fare l’impresa qualificandosi tra le migliori terze. Allo scorso campionato europeo non partecipò, ma nel 2016 arrivò terza nel gruppo A con Francia, Svizzera e Romania: 1 solo gol fatto, 3 subiti. Ha vinto il proprio girone di qualificazione a Euro 2024 a pari punti con la Repubblica Ceca (15) e condannando la Polonia agli spareggi.

Chi potrebbe sbloccare il match? I favori del pronostico sono tutti su Scamacca e Chiesa, ma occhio anche ai centrocampisti della Nazionale italiana, che si sono spesso rivelati anche più prolifici degli attaccanti. Dall’altra parte ci si aspetta un’Albania che tenterà di arginare il più possibile gli Azzurri e proverà a fare affidamento sulla qualità di Broja e Bajrami.

Secondo la nostra opinione, l’Italia porterà a casa una vittoria per 2-0. Scamacca e Pellegrini i marcatori.

Di seguito, le probabili formazioni:

Italia (4-2-3-1) : Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca

Albania (4-3-3) : Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi

ilnapolista © riproduzione riservata