Euro2024, i padroni di casa della Germania favoriti sulla Danimarca: vinceranno 2-1

I danesi sono l’unica squadra delle sedici agli ottavi a non aver vinto un match finora. Chi la spunterà, affronterà la vincente tra Spagna e Georgia.

Il secondo ottavo di finale di Euro2024 si giocherà tra Germania e Danimarca questa sera alle 21 al Westfalenstadion di Dortmund.

La squadra di Nagelsmann, padrona di casa in questo torneo, ha agguantato due vittorie (5-1 e 2-0) e un pareggio nel girone A (1-1) contro la Svizzera, arrivato nei minuti di recupero finali. I tedeschi si affideranno ai loro uomini di movimento di maggiore spicco, ovvero Gundogan, Musiala, Havertz, ma anche il centravanti Fullkrug, già a 2 reti in quest’Europeo; quest’anno col Borussia Dortmund 16 gol in tutte le competizioni.

I danesi, invece, sono l’unica squadra ad essere arrivata agli ottavi senza aver vinto un match; tre pareggi nel girone C (1-1, 1-1 e 0-0) sono bastati alla nazionale di Hjulmand per essere tra le migliori sedici. Anche per la Danimarca, il centrocampo è il punto di forza; la qualità di Eriksen e Hojbjerg sarà da supporto al giovane attaccante ex Atalanta Hojlund.

Euro2024, come finirà tra Germania e Danimarca?

Le due squadre si sono incontrate complessivamente 28 volte finora, con 15 vittorie per la Germania, 5 pareggi e 8 vittorie per la Danimarca. L’ultimo match tra le due nazionali è stato in amichevole, terminato 1-1. Sono capitate entrambe nel lato più difficile del tabellone, dove sono presenti le candidate al titolo finale. Sappiamo già che la vincente di questa partita affronterà ai quarti chi trionferà tra Spagna e Georgia.

Secondo la nostra opinione, Germania-Danimarca terminerà 2-1 per i padroni di casa dell’Europeo, che non vorranno lasciarsi scappare l’opportunità di andare il più avanti possibile nel torneo che ospitano nel loro Paese.

Le probabili formazioni riportate da Sky Sport:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Havertz, Gundogan, Musiala; Fullkrug.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Verstegaard, Kristensen; Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Wind, Eriksen; Hojlund.

