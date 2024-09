Conte-De Laurentiis, summit di mercato per il Napoli

Anche l’Ansa riporta dell’incontro di oggi tra il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte e il procuratore del capitano Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi.

Conte scende in campo in prima persona per cercare di trattenere Di Lorenzo al Napoli. Il tecnico ha partecipato a una riunione con il procuratore del difensore che ha pubblicamente detto di voler dire addio alla città, dopo un anno da incubo. Il tecnico ha partecipato alla riunione nell’hotel di Corso Vittorio Emanuele, ormai punto di riferimento del Napoli in città. All’incontro hanno partecipato anche il ds azzurro Giovanni Manna con il procuratore di Di Lorenzo Mario Giuffredi. Conte dopo circa un’ora ha lasciato la riunione che è proseguita con il dirigente azzurro e il procuratore, ma sembra difficile che Di Lorenzo cambi idea e decida di rimanere. Il tecnico ha detto la sua, ora aspetta la decisione finale del giocatore, che è richiesto dalla Juventus.

Ma oggi non è stata solo la giornata di Di Lorenzo

Conte e De Laurentiis hanno parlato di mercato

Intanto oggi Conte ha parlato anche con il presidente del Napoli De Laurentiis per fare il punto su tutto il mercato a partire dai due difensori che il tecnico vuole affiancare a Rahmani: il Napoli tratta con il Torino per Buongiorno, cercando di abbassare i 40 milioni chiesti dai granata, contando anche sulla volontà del difensore che vuole l’avventura in maglia azzurra. In piedi anche la trattativa per Mario Hermoso, 29nne difensore di forza ed esperienza che è libero dopo la scadenza del suo contratto con l’Atletico Madrid, ma vuole almeno 3,5 milioni di ingaggio. Proprio in tema di ingaggio il club azzurro ha aperto la trattativa su Kvaratskhelia che ha fatto sapere di voler rimanere. De Laurentiis sta chiudendo le porte al Paris Saint Germain che vuole il georgiano ma sa che dovrà aumentare l’ingaggio da 1,7 milioni l’anno dell’esterno. In attacco il Napoli prosegue il tentativo di prendere Artem Dovbyk, il 26nne bomber esploso quest’anno in Spagna portando il Girona in Champions League, con il club azzurro pronto a sborsare 35 milioni, ma aspetta una risposta anche dal giocatore che il prossimo anno vorrebbe giocare la Champions League e sarebbe più tentato dal Milan, ma soprattutto aspetta gli Europei che gioca con l’Ucraina per segnare e scatenare su di lui un’asta tra top club.