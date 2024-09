Cañizares: «L’Italia è sempre una grande rivale, tutto dipenderà dallo stato di forma e dalle decisioni di Spalletti»

A Sportitalia: «Speriamo che la Spagna riesca ad imporsi sugli avversari attraverso la sua filosofia e a sfruttare così le qualità degli ottimi giocatori che ha»

Santiago Cañizares, ex portiere del Real Madrid e del Valenzia, oro alle Olimpiadi del 1992 con la nazionale spagnola, intervistato da Sportitalia in merito alle nazionale che giocheranno contro l’Italia a Euro2024 nel girone B (composto da Spagna, Italia, Croazia e Albania).

Cañizares: «L’Italia è la grande rivale ma siamo ottimisti»

De La Fuente possa riportare la Spagna in cima anche all’Europeo?

«Sì, ci sono motivi per essere ottimisti per questo Europeo: c’è fiducia nel tecnico perché sta lavorando bene al livello di quanto gli è stato chiesto finora».

Contento di Unai Simon fra i pali?

«Unai si è ormai affermato in quel ruolo e credo che nessuno possa più dubitare sul fatto che il suo rendimento sia ottimale. Quest’anno è stato forse il migliore della sua carriera».

Il punto di forza maggiore della Spagna rimane anche oggi la sua filosofia di gioco?

«Speriamo che sia cosi, che riesca ad imporsi sugli avversari attraverso la sua filosofia ed a sfruttare così le qualità degli ottimi giocatori che ha».

L’Italia sarà la prima rivale per il primo posto, anche se non ha tanti veri top player?

«Ovviamente l’Italia nel calcio è sempre stata una grande rivale, tutto dipenderà dallo stato di forma con cui arriveranno i suoi giocatori e dalle decisioni prese dal tecnico Luciano Spalletti».

De La Fuente: «Con tutto il rispetto per gli avversari, ma siamo ottimisti»

La Spagna si prepara a Euro2024, dove nel girone ha anche l’Italia. Luis De La Fuente ha parlato al termine del match amichevole contro l’Irlanda del Nord, terminato 5-1.

Sull’Europeo da affrontare:

«Siamo ottimisti per l’Europeo, con tutto il rispetto per gli avversari, che sono di altissimo livello».

Sui due giovani Lamine Yamal e Nico Williams:

«Nico e Lamine sono giovani e dobbiamo dar loro tempo. È una grande opportunità per loro giocare in un Campionato Europeo, perché è un’enorme vetrina mediatica. Dobbiamo dargli tempo e non mettergli troppa pressione».

