Calzona sogna con la Slovacchia: zero gol subiti nelle due amichevoli pre-Euro2024

Ha vinto entrambi i match 4-0, contro San Marino e Galles. A guidare la Nazionale ci sarà anche il centrocampista del Napoli Lobotka.

Francesco Calzona eroe della Slovacchia, decisamente meglio dell’avventura a Napoli.

Calzona, zero gol subiti nelle due amichevoli con la Slovacchia

Il tecnico si appresta a giocare con la nazionale gli Europei 2024, nel girone con Belgio, Ucraina e Romania.

Intanto, ha svolto le due amichevoli di preparazione contro San Marino e Galles; ha vinto entrambe 4-0. Otto gol fatti, zero subiti.

Inoltre, nel match di ieri contro il Galles, era in campo anche il calciatore azzurro Lobotka.

Ambiente complesso sugli spalti, striscioni, cori.

«I tifosi hanno fatto una protesta civilissima, non c’è niente da dire, ci hanno aiutato fino all’ultimo, nonostante le prestazioni non erano di livello. ragazzi molto dispiaciuto per la stagione e la partita».

«La prima cosa che si guarda sono i risultati. Ce l’ho messa tutta, la squadra ha provato a seguirmi, non c’è mai stata una discussione a differenza di quel che si dice, solo confronti come avviene ovunque. Nessuno ha mai sgarrato, tutti mi hanno portato rispetto. Spero di lasciare professionalità che non è stata ripagata dai risultati».

«Sono state riferite tantissime di quelle cose che se fosse vero solo il 2%. Uno di questi gossippari ha detto che non alleno la Slovacchia, sarei il secondo, per mantenere lo stipendio hanno bisogno di gente che clicca. Accettiamo anche questo ma nella mia gestione non è successo niente di particolare. Normalissimi confronti».

«Sapevo che sarei tornato ad allenare la Slovacchia. Non rinnego niente, lo rifarei centomila volte. da domani inizierò a pensare alla Slovacchia e all’europeo».

