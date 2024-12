Barbara D’Urso: «In tv vedo tutti illuminati, con delle luci più forti delle mie. Avranno copiato da me?»

La Stampa ha intervistato oggi Barbara D’Urso che a 67 anni lo scorso 7 maggio, si è regalata Tik-Tok ed è già un successo

La Stampa ha intervistato oggi Barbara D’Urso che a 67 anni lo scorso 7 maggio, si è regalata Tik-Tok. Quindici giorni e una manciata di reel dopo, i numeri le danno ragione: mezzo milione di seguaci, 2 milioni di views a video, migliaia e migliaia di commenti e cuoricini.

Su Instagram coltivare la propria community è più semplice, perché l’algoritmo ci consegna contenuti simili a quello che già ci piace. Su TikTok invece c’è il rischio di essere catapultati in mondi lontanissimi. Paura di un flop?

«Ho sempre cercato di essere “avanti”, l’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo».

Com’è iniziata?

«TikTok l’ho studiato. Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada. Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie. Mi stupisce. Su TikTok ci sono tante persone diverse, ma soprattutto loro. Questo, per scelta mia e non per scelta mia, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì»

«Mi approccio a TikTok in modo professionale: non mi sono svegliata unamattinaehogiratounvideo, dietroc’èunacasadiproduzione. Voglio dare un prodottoserio, professionale,fatto bene. Anche quando facevo trasmissioni in televisioni conunbudgetmolto(eilmolto va ripetuto più e più e più volte, ndr) basso, ho sempre fatto di tutto per ottenere un risultato di ascolti e gradimento molto alto. Sono fatta così.TikTokèunostrumento che dà grandi possibilità, anche quella di fare delle dirette. Chissà»

Che cosa invece sui social non condividerà mai? «Una parte della mia vita privata, che racchiude i miei figlie la mia nipotina ».

Se una donna di spettacolo non si tinge i capelli, viene criticata perché “non si cura”. Ma se si cura, non va bene. Agli uomini in tv è concesso mostrare la loro età, e bene così. Ma alle donne non si perdona nulla. Sbaglio? «Anche le battute sulle mie luci, che vanno avanti ancora adesso, mi fanno molto ridere. Non capisco però di che parli: io gli uomini li vedo tutti bellissimi, anche le donne. Quelle rare volte che guardo la tv poi li vedo tutti illuminati. Anche con delle luci più forti delle mie, ma bellissimi. Avranno copiato da me anche questo?».

