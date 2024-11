A Expansión: «Questo per rafforzare la nostra posizione nel mercato nordamericano. Goal line technology? Inutile investire 5/6 milioni per essere utilizzata poco».

Il presidente della Liga Javier Tebas ha annunciato a Expansión che il campionato spagnolo potrebbe avere delle partite negli Stati Uniti.

Tebas: «La Liga potrebbe avere delle partite negli Stati Uniti nel 2025-26»

«Non so quando, ma penso che potrebbe accadere nella stagione 2025-26. Questo per rafforzare la nostra posizione nel mercato nordamericano, che è il secondo Paese in cui viene seguito il campionato spagnolo. Dobbiamo essere al passo con gli altri campionati competitivi».

Ha anche parlato di quanto accaduto nel gol fantasma di Yamal nel Clasico:

«La goal line technology non è una tecnologia perfetta e questo è il primo dei motivi per cui non c’è in Spagna. Ma non è solo questo: nel corso di una stagione, i gol fantasma accadono tre o quattro volte e se si aggiunge che non è perfetta, dovremmo investire tra cinque e sei milioni per essere utilizzata poco».

Sulla situazione attuale nella Federcalcio spagnola si è limitato a dire:

«Personalmente sostengo Pedro Rocha. Finora non può essere accusato di nulla».

Intervista al “Mundo”: «Se la Superlega va avanti, mi dimetterò».

«Lascerei perché il calcio spagnolo andrebbe incontro ad un terribile problema economico: gli introiti dimezzerebbero in breve tempo e non posso continuare a lavorare a qualcosa che ci porterebbe alla rovina e alla castrofe».

Il presidente ha rivelato di aver saputo per la prima volte dell’esistenza del progetto mentre era a cena con Florentino Perez, a casa del giornalista Jose Ramon de la Morena. «Nel gennaio 2021 gli dissi (Ceferin, presidente della UEFA) che aveva Agnelli».

