Nike ricopre d’oro il Barcellona: un miliardo e 300 milioni in dieci anni

Il club ha usato come leva una trattativa con Puma sulle stesse cifre. Non ci sono nemmeno penalità in caso di risultati negativi

In Spagna scrivono che è un “colpo di scena assoluto”: a scanso di clamorosi intoppi dell’ultimo minuto il Barcellona vestirà ancora Nike per i prossimi dieci anni. In cambio l’azienda americana pagherà 120 milioni l’anno, la bellezza di un miliardo e 200 milioni di euro. Lo scrive Marca. Secondo il quale c’è da aggiungere alla cifra altri 100 milioni di bonus alla firma.

“Le cifre al vaglio sono simili a quelle della proposta che Puma aveva fatto al club del Barça qualche mese fa. Fonti vicine alla trattativa assicurano che la cifra dovrebbe comprendere anche i bonus per gli obiettivi. Inizialmente non ci sarebbero penali per il Barcellona in caso di pessimi risultati“.

“In più ci sarebbe un bonus per la firma di questo nuovo contratto di altri 100 milioni. Quella cifra è stata offerta anche da Puma, aspetto fondamentale perché Laporta ha urgente bisogno di liquidità visti i problemi economici che la società sta affrontando”.

Il Barcellona riceve attualmente 85 milioni di euro fissi più altri 20 variabili, sempre da Nike. Nike non era disposta ad aumentare l’offerta, e così il club aveva avviato le trattative con Puma. “Circa un mese fa, Nike e il Barça hanno iniziato a negoziare per il rinnovo del contratto con cifre vicine alle richieste dei culés. In questo momento le trattative sono molto avanzate e, salvo sorprese di rilievo, questo nuovo contratto verrà firmato per i prossimi dieci anni e per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi”.

