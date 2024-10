Monza, Fininvest vicino all’accordo con Orienta Capital. Galliani rimane amministratore delegato (Sky)

La trattativa prevederebbe l’acquisto del 60-70% del club per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Augusto Balestra potrebbe diventare presidente

Fininvest, gruppo proprietario del Monza, sta per trovare l’accordo con Orienta Capital per la cessione del club. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Adriano Galliani rimarrebbe amministratore delegato del club.

Orienta Capital è una società specializzata in investimenti intersettoria con sede a Milano e a Forlì. La trattativa prevede l’acquisizione del 60/70% del Monza per una cifra intorno ai 100 milioni di euro.

Il Monza passa nelle mani di Orienta Capital

Scrive Sky Sport:

“Prosegue in modo spedito la trattativa per la cessione del Monza dal gruppo Fininvest a Orienta Capital Partners. La trattativa, che procede da diversi mesi, potrebbe essere vicina alla conclusione come conferma la presenza, non rimasta inosservata sugli spalti del Dall’Ara sabato sera durante Bologna-Monza, di Augusto Balestra, socio e uomo immagine del fondo. La trattativa prevederebbe l’acquisto del 60-70% del club per una cifra intorno ai 100 milioni di euro con la Finivest che resterebbe come socio di minoranza. Ad accompagnare il passaggio societario e a fungere da elemento di continuità tra passato e futuro sarà l’amministratore delegato Adriano Galliani, mentre Balestra potrebbe diventare presidente“.

Galliani e Lotito contro l’ingresso dei tifosi nel Cda delle società di calcio

I senatori di Forza Italia Adriano Galliani e Claudio Lotito, rispettivamente amministratore delegato del Monza e presidente della Lazio hanno chiesto l’abrogazione della norma che prevede la possibilità dei tifosi di entrare nelle società sportive professionistiche.

La norma che prevede l’ingresso di tifosi tramite un consultivo ad hoc all’interno dei cda e delle dirigenze delle società sportive, approvata nel 2019 ma con slittamento continuo dell’entrata in vigore, potrebbe non vedere mai la luce. E’ infatti stato presentato un emendamento al decreto Olimpiadi da parte di Claudio Lotito e Adriano Galliani, senatori di Forza Italia nonché presidente e amministratore delegato rispettivamente di Lazio e Monza, che chiede lo stop alla creazione di un organo che esprima la presenza di supporter abbonati alle società sportive all’interno delle governance di queste ultime.

La norma sarebbe dovuta entrare in vigore, salvo ulteriori slittamenti, il 1° luglio 2024. Secondo Lotito e Galliani, “è impensabile avere i tifosi all’interno del Consiglio di amministrazione”, come spiega l’agenzia di stampa Public Policy.

