Malagò: «Italia mai stata così in basso per quanto riguarda gli impianti» (Italia Oggi)

Il presidente del Coni si è espresso così sulla situazione degli impianti sportivi italiani che cozzano con la qualità e il livello dello sport

Il tema delle infrastrutture sportive in italia è noto da tempo. In Italia pochissime società di calcio ad esempio sono proprietarie del proprio stadio e da questo deriva. la quasi assenza di impianti di livello europeo. Ora con l’avvicinarsi di importanti appuntamenti come le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 e gli Europei di calcio 2032 si parla di nuovo della questione. Lo ha fatto ad esempio ieri il Fatto Quotidiano denunciando che in Lombardia solo il 44 per cento degli edifici scolastici ha una palestra. Eppure un sacco di soldi saranno spesi per costruire impianti sportivi provvisori che saranno smontati dopo poche settimane. È una delle meraviglie delle Olimpiadi invernali 2026, vinte da Milano e Cortina.

Le parole di Malagò Giovanni Malagò, in apertura dei lavori della "Giornata nazionale dell'impiantistica sportiva", organizzata dal Consiglio nazionale degli ingegneri tenutasi a Roma giovedì scorso e ripresa dall'edizione odierna di ItaliaOggi è intervenuto sul tema «Mai stati così forti nello sport, mai così in basso per quanto riguarda gli impianti. Non siamo mai stati in una situazione così pietosa per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, serve un piano Marshall. Quando racconto ai miei colleghi del CIO che in Italia sei scuole su dieci non hanno una palestra rimangono increduli. Tutto ciò a fronte di risultati sportivi senza eguali nella nostra storia».

Il presidente del Coni ha continuato parlando della questione dei fondi PNRR allo sport:

«Il confronto è impietoso rispetto ad altri settori e non credo che in questo momento in Italia ci sia un settore che stia performando meglio. L’unica soluzione è portare grandi eventi nel nostro paese. È dal 1956 che, se non c’è un grande evento, non viene fatto un solo investimento pubblico su infrastrutture sportive».

