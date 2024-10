Gasperini: «ci sono più modi di difendere, in area o pressando alti. Noi difendiamo alti». Parla di Ancelotti?

A Sky: «penso che nella mia carriera non ci sono delle coppe, ma diverse medaglie: questa è una bella medaglia»

Gasperini raggianta dopo aver eliminato il Liverpool in Europa League. Ha perso in casa 1-0 (rigore di Salah) ma ad Anfield aveva vinto 3-0.

Gasp ha detto una frase che ci è parso un riferimento al Madrid di Ancelotti: «ci sono molti modi di difendere, bassi in area oppure alti. Noi difendiamo alti».

E ancora:

«Ranking? Abbiamo dato un bel contributo anche noi, quest’anno ancora di più in questo senso e abbiamo eliminato una grande squadra, contro un grande allenatore grazie anche al nostro pubblico. Siamo molto felici, da domani penseremo alle prossime gare. Se questa sfida è stato il capolavoro della mia carriera? Non lo so, penso che nella mia carriera non ci sono delle coppe, ma diverse medaglie: questa è una bella medaglia. Il rigore? Abbiamo preso in questa stagione troppi rigori in maniera ingenua, forse da quel rigore abbiamo costruito una bellissima gara. Oggi c’era grande attenzione, una grandissima dimostrazione atletica e difensiva».

ilnapolista © riproduzione riservata