Dendoncker: «Punti di forza? Sono un giocatore fisico, ma so recuperare palla e aiutare gli attaccanti»

Ai canali social del club: « Mi ispiro a Sergio Busquets. Arrivo a Napoli? La città è straordinaria. Chi vive qui ha una forte passione per il calcio»

Dendoncker, centrocampista del Napoli in prestito dall’Aston Villa, ha rilasciato una piccola intervista ai canali social del club.

Dendoncker: «A Napoli hanno tutti una passione per la vita e per il calcio»

«Il mio arrivo a Napoli? La città è abbastanza famosa, ed è straordinaria. Chi vive qui ha una forte passione per la vita e per il calcio.

I miei punti di forza? Sono un giocatore fisico, ma so anche recuperare palla e spingermi in avanti per aiutare gli attaccanti.

Giocatori a cui mi ispiro? Personalmente mi ispiro a Sergio Busquets. Penso in particolare a quando era ancora al Barcellona.

Seguo gli altri campionati? Ovviamente ho giocato cinque anni in Premier League, per cui seguo ancora questo campionato, in particolare l’Aston Villa perchè ci ho giocato».

Dendoncker è un mistero al Napoli. Il centrocampista belga è scomparso dai radar, Calzona praticamente non lo considera mai. Con lui anche il resto degli uomini arrivati a gennaio. Sia lui che Traoré non saranno riscattati. Rimane Ngonge che è un talento di sicuro prospetto ma che ha faticato a trovare continuità nelle prestazione, anche per qualche acciacco.

Tornando al belga, anche il Corriere dello Sport si chiede che fine abbiamo fatto. Ha giocato in totale appena 21 minuti con il Napoli da quando è arrivato.

