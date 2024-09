L’aggressione di De Laurentiis: «Non devi riprendere quando parlo! Scemo!» (VIDEO)

«Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri (direttore di Sky Sport, ndr), mi ha detto: “Ti sta bene Di Marzio?” Mi sta bene di Marzio, lui (Ugolini, ndr) è laziale»

Si arricchisce di un altro capitolo lo show internazionale di De Laurentiis alla vigilia di Barcellona-Napoli. Si ricorderà come durante le consuete interviste pre conferenza stampa, De Laurentiis prelevò fisicamente Politano e lo portò via dalle telecamere di Sky. In quel momento, Ugolini stava intervistando l’attaccante del Napoli. Lo stesso inviato di Sky che per circa 24 ore seguì passo passo l’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Calzona. E venne pure premiato con un’intervista esclusiva condotta proprio da Ugolini.

Quella sera, De Laurentiis decise che lo stesso inviato era laziale e per questo non aveva nessun titolo per parlare con un giocatore del Napoli. Il presidente azzurro voleva un napoletano doc, tipo Di Marzio. Si era anche accordato con il direttore di Sky, Federico Ferri.

Questo è quello che si evince dal video che sta diventando virale in queste ore e che rivela come sono andati i fatti dopo che De Laurentiis ha allontanato Politano da Sky.

«Politano… Politano… con voi non può parlare». «Come con noi non può parlare?», chiede stupito Ugolini.

De Laurentiis spiega:

«È con Di Marzio che deve parlare, non può parlare con te. Abbi pazienza. Vieni (mentre tira via Politano dall’inquadratura)» .

Poi, rivolgendosi a un delegato di Sky, arriva la cazziata delaurentiana:

«Scusami, anche tu… che cazzo ci stai a fare? Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri (direttore di Sky Sport, ndr), mi ha detto: “Ti sta bene Di Marzio?” Mi sta bene di Marzio, lui (Ugolini, ndr) è laziale. Va bene?».

Il presidente del Napoli fa per andare via, poi però vede la telecamera che lo segue e sbotta:

«Poi tu non devi riprendere quando parlo, hai capito? Scemo!». E via di spinta al povero malcapitato che era lì solo per fare il suo lavoro.

In arrivo pesante multa Uefa. Il presidente del Napoli vuole giornalisti napoletani e tifosi per le interviste (Repubblica)

Si potrebbe chiamare l’ “Editto catalano” quello varato de De Laurentiis prima della conferenza stampa Uefa alla vigilia di Barcellona-Napoli. Quello che è successo tra il presidente del Napoli e Sky ha ormai fatto il giro del globo. Chiunque abbia visto quelle immagini (con l’interruzione dell’intervista con Sky Sport e la spinta al cameraman), avrà avuto la faccia di Politano. A metà tra il sorriso beffardo, l’imbarazzo e l’incredulità. Ma la Uefa questa volta non lascerà passare quanto successo. Anche perché De Laurentiis è arrivato appunto ad alzare le mani a un cameramen. Presto arriverà una multa pesante. Lo scrive Repubblica.

Scrive il quotidiano:

“L’Uefa non lascerà passare quanto avvenuto l’altra sera. Per Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è in arrivo una sanzione. Si parla di una forte multa, consistente. Sky era infatti assolutamente autorizzata a fare interviste ai giocatori del Napoli post conferenza stampa e l’irruzione del presidente con tutto quello che ne è seguito lo ha impedito. Sorprendente il motivo: il presidente vorrebbe che i suoi giocatori fossero d’ora in poi intervistati solo da giornalisti napoletani e tifosi del Napoli“.

