Juventus, c’è indifferenza per le parole di De Laurentiis: polemica ritenuta inutile (Gazzetta)

Juventus, c’è indifferenza per le parole di De Laurentiis: polemica ritenuta inutile. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Quanto alla Juventus, alla Continassa nessuno ha la minima intenzione di farsi tirare dentro a una polemica ritenuta inutile e sterile. Più che fastidio c’è assoluta indifferenza sulla questione sollevata da De Laurentiis. L’esclusione dalle coppe europee di fatto è già una penalizzazione per i bianconeri, che in questa stagione non avranno la possibilità di migliorare il proprio punteggio ma potranno solo sperare di non essere raggiunti dal Napoli. Ogni competizione ha i suoi criteri e per il Mondiale per Club viene preso in considerazione il ranking Uefa sulle ultime quattro stagioni, che tenga conto delle sole partecipazioni alla Champions League. E la Juventus dal 2021 si è sempre qualificata per l’Europa che conta. Chissà se oltre alle vecchie ruggini legate al caso Higuain, dietro alle esternazioni di De Laurentiis ci sia anche un po’ di rancore per il recente addio di Cristiano Giuntoli, che ha lasciato il Napoli scudettato per il bianconero. Poco importa, alla Juve in questo momento si pensa solo al campo, in particolare alla Champions, dove la Signora vuole assolutamente ritornare la prossima stagione.

Juventus e la questione Mondiale per club

Dopo le parole di ieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto al ‘Business of Football Summit’, sul prossimo Mondiale per Club, il club passa all’azione.

Il presidente aveva parlato della possibile partecipazione della Juventus al nuovo torneo della Fifa. Secondo De Laurentiis, infatti la Juve non dovrebbe essere ammessa alla competizione. Oggi, secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, i legali del club si sarebbero messi al lavoro per presentare un ricorso alla Fifa per l’esclusione della Juventus dal Mondiale per Club.

De Laurentiis: «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tra i relatori del Summit organizzato dal Financial Times sul tema del business legato al mondo del calcio e dello Sport, ha parlato di diversi temi.

Nel finale un passaggio sulla Superlega

«Dieci anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo per club complementare o diverso dalla Champions, a cui partecipino squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025. Chi vivrà vedrà»

Poi sottolinea che il suo club ha chiuso il bilancio con 83 milioni di utili e parla del Mondiale per club

Il Napoli al Mondiale per club? «Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club».

