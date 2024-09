Gasperini: «Rigori? Abbiamo una rosa privilegiata di rigoristi»

In conferenza: «Stiamo giocando veramente tante partite ravvicinate, ma soprattutto dispendiose. Domani si possono giocare anche 120 minuti»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro lo Sporting, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Le parole del tecnico neroazzurro riportate da Tmw.

Le parole di Gasperini in conferenza stampa

Ci sarà turnover?

«Stiamo giocando veramente tante partite ravvicinate, ma soprattutto dispendiose, con squadre di valore sia in campionato che in Europa. Domani si possono giocare anche 120 minuti, sarà un aspetto da valutare».

Cosa bisogna fare in partite del genere?

«C’è sempre qualche dettaglio su cui lavorare, questa è la quarta partita contro lo Sporting, credo sia molto importante fare attenzione, gli errori diventano decisivi, così come le giocate».

Domani giocherà Musso come all’andata? E ha già deciso gli eventuali cinque rigoristi?

«Sì, domani potrebbe giocare Musso. I rigori? Dipenderà chi resterà in campo, ma è chiaro che abbiamo una rosa privilegiata di rigoristi».

Cosa lascia il pareggio in casa della Juventus?

«Ci ha fatto capire che siamo in una buona condizione di forma. È una partita che ci potrà servire nel caso in cui incontreremo la Juventus in finale di Coppa Italia».

Gasperini sull’attaccante dello Sporting Gyokeres:

«Sta facendo una stagione molto positiva, ha delle caratteristiche che si possono adattare benissimo al campionato italiano».

Nella gara d’andata siete andati vicini alla vittoria.

«Non abbiamo nessun rimpianto per come è finita la gara d’andata. Domani sarà una nuova partita, si riparte da capo, sulla stessa linea».

Cosa si aspetta domani dallo Sporting?

«Tutte e tre le partite che abbiamo giocato contro di loro hanno avuto momenti favorevoli a una delle due squadre. Domani ci sarà un risultato definitivo, è chiaro che giocando in casa dobbiamo far pesare la nostra voglia di andare avanti. È un peso che può essere determinante nel risultato finale tra due squadre che hanno mostrato di avere molto equilibrio».

Lo Sporting ha qualche punto debole? Si aspetta una squadra meno stanca?

«Stanno disputando una buona stagione, sono primi in Portogallo, hanno sia valori individuali che di squadra, domani dobbiamo far pesare il fatto di giocare in casa, per la città di Bergamo andare avanti rappresenta un grande traguardo, è una motivazione in più».

