Di Bello, fermato in Italia, sarà il quarto uomo di Real Madrid-Lipsia

L’arbitro contestato e punito per la direzione di Lazio-Milan scenderà in campo nella sfida di Champions mercoledì

Non tutto il mondo è Paese e come spesso accade, cioè che vale in Italia, non viene invece considerato allo stesso modo in Europa. Proprio per questo l’arbitro Marco Di Bello, sospeso in Italia dopo la direzione di Lazio-Milan, sarà protagonista ugualmente in Champions League. Il fischietto di Brindisi, che dovrà stare fermo per circa un mese in Serie A, si ritroverà invece mercoledì sera in campo al Bernabeu. La Uefa infatti, lo ha designato come quarto uomo nel team italiano che dirigerà Real Madrid-Lipsia, ottavo di ritorno (1-0 per Ancelotti in Germania) in programma il prossimo 6 marzo. Il fischietto sarà Davide Massa, Alassio e Meli gli assistenti. Irrati e Valeri (AVAR) invece, saranno protagonisti davanti al monitor.

Rocchi du Di Bello

Ieri sera a Dazn proprio a proposito di Di Bello Rocchi aveva detto: «Non dobbiamo nasconderci e oggettivamente si poteva fare meglio. Nel controllo della partita si poteva fare meglio. Ho letto tante cose non belle e tenere nei confronti di Marco Di Bello. Non è semplice quando una squadra finisce in 8 e non fai bene».

Rocchi racconta di aver ricevuto un messaggio di scuse da parte di Di Bello:

«La mattina dopo mi ha scritto un messaggio: ha detto mi dispiace, ho perso un po’… Mi dispiace per le aggressioni verbali che ci sono state, è mortificato perché sa che poteva fare decisamente meglio. Si è reso conto di cosa ha fatto».

