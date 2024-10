Gioco grintoso, ma senza “ammuina” tattica. Per il futuro c’è anche lui. Dipende da quanto si vuole spendere e a che cosa si vuole credere.

Calzona l‘artigiano del calcio con un piccolo contratto e una grande responsabilità

Sembra il sosia di Sarri. Nell’aspetto e nel gioco. Per finire anche nel rapporto con la squadra. Di carattere essenziale, dice di non volere infierire con altri sproloqui teorici sulla testa dei giocatori. Fanno così in genere allenatori titolari, sostituti e sostituti di sostituti. Uno sciame di panchine terremotate. L’ultima s’adda vedé. Decide ovviamente DeLa, alle prese col suo stesso “potere di imperio”.

La morìa di allenatori

Avvenne così con Reja che liberò dai cervellotici impacci il Napoli di Ventura. “Giocate come sapete”, azzardò l’allenatore della scalata in serie A. La cuccagna del primo Napoli si esaurì nel 2009 e ricominciò con Mazzarri 2009 – 2013, che avviò la sbornia di undici allenatori su undici, a partire dalla svolta europea di Benitez 2013 – 2015, per proseguire col nuovo triennio 2015 – 2018 e con la felice intuizione dello sconosciuto Sarri. Per arrivare a Calzone 2024 bisogna passare per l’incompreso purgatorio di Ancelotti 2018 – 2019, poco più di un anno di lavoro, griffato vista la fama, seguìto dalle turbolenze strillate di Gattuso 2019 – 2021 e più avanti dalla Grande Bellezza di Spalletti 2021 – 2023, scudetto compreso, seguìto dall’incomprensibile gioco di Garcia e dal ritorno sbagliato Mazzarri.

La pesca miracolosa

Quale trovata o ritorni di fiamma si pescheranno ora a chilometro zero? Nella baruffa del prescelto per il futuro c’è anche Calzona (perché no a questo punto?), fido di Sarri e Spalletti, ma in elenco c’è di tutto. Ingaggiare per credere. Dipende da quanto si vuole spendere e a che cosa si vuole credere.

Il solito copione

Gioco grintoso, ma senza “ammuina” tattica. Vuoi vedere che DeLa prova a fare scopa, confermando a Napoli per il futuro il sosia di Sarri secondo un copione già sperimentato del colpo a sorpresa?

Si aspetta il colpo di genio

Come per Sarri Calzona è stato pescato nella periferia del calcio che conta (ct slovacco alla prova degli europei 2024). È il tema del giorno, tra la speranza del colpo di genio e una simpatia già scoccata nel tifo per una rimonta tutta da tentare.

ilnapolista © riproduzione riservata