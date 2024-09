Calzona è ritornato nel solco di Spalletti dopo la piccola rivoluzione culturale di Mazzarri (Sky)

Bonan: «Il Napoli ha dei giocatori di valore e può sperare di portare a casa il risultato con il Barcellona, non è un’impresa impossibile»

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, ha commentato la partita di ieri sera tra Napoli e Juventus. Per Bonan Calzona è un allenatore già pronto, ha ridato al Napoli un’impronta dopo la rivoluzione tentata da Mazzarri.

Calzona può fare risultato a Barcellona, non è impossibile

Le parole di Alessandro Bonan sul Napoli:

«Calzona ha dimostrato di essere un allenatore pronto da subito. La Juventus che non ha giocato una brutta partita, ha perso e non si può dire che il Napoli non abbia meritato. Calzona ha ridato un’impronta. Il Napoli si era sfilacciato con Garcia e con Mazzarri, la sua unica scusante che non ha avuto Osimhen. Con Mazzarri c’è stato una piccola rivoluzione culturale. Una difesa schierata in maniera diversa, poi il sistema di gioco cambiato. Calzona è ritornato sul solco di Spalletti, su quella traccia lì il Napoli ci sa stare. Ha dei giocatori di valore e può sperare di portare a casa il risultato con il Barcellona, è un’impresa molto difficile ma non impossibile».

Alla Juve tanti errori tecnici, non c’entra l’esperienza

Il commento anche sulla prestazione della Juventus:

«Più della fragilità difensiva, parlerei della fragilità tecnica. I giocatori fanno errori non ammissibili per una squadra importante come la Juve. Questo è l’elemento che spicca. A Napoli non si è comportata nemmeno troppo male la squadra, ma gli è mancata la giocata tecnica. Vlahovic ha sbagliato dei gol importanti, Alcaraz non sapeva nemmeno dove si trovasse per mezz’ora. Poi è un ragazzo che mi sembra una mezzala, commetteva anche degli errori tecnici. Ci sono molti giovani, è una squadra che commette troppi errori tecnici. L’esperienza per alcuni vale per altri no. Quelli di Vlahovic non possono errori d’esperienza. Stiamo parlando di alcuni giocatori super collaudati, come Locatelli. Chiesa è un giocatore che dal niente ti inventa qualcosa. La sua caratteristica è essere un giocatore estemporaneo».

ilnapolista © riproduzione riservata